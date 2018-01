Sligro: Majeure strategiewijziging Beurs vandaag

Groothandel Sligro presenteerde beter dan verwachte winstcijfers over 2017. Drie maanden geleden leek de winst nog tegen te gaan vallen. Het concern meldde op 19 oktober: 'Als gevolg van de incidentele kosten bij Foodservice, de druk op de resultaten van Foodretail en een hogere belastingdruk door het wegvallen van de innovatiebox faciliteit, zal de nettowinst voor de Groep naar verwachting op het niveau van vorig jaar blijven. Het voor Sligro Food Group belangrijke vierde kwartaal zal daarin mede bepalend zijn.' Dat vierde kwartaal viel behoorlijk mee, maar de meevallers waren vooral eenmalig. Sligro meldde een winst van €81 miljoen, 9,9% hoger dan de winst van vorig jaar (€73 miljoen). De meevallers zaten 'm met name in boekwinsten op een terugverkoop aan Heineken (boekwinst €9 miljoen) en de verkoop van vastgoed (boekwinst €7 miljoen). Overigens staat er nog meer vastgoed op de rol om verkocht te worden: geschat wordt dat de huidige vastgoedportefeuille, geschikt voor verkoop, ca. €40-45 miljoen bedraagt. Daarvan staat ongeveer een derde tegen de huidige marktwaarde op de balans. Met wat andere kleine mee- en tegenvallers leverde dat een extra winst op van €7 miljoen. De omzet over 2017 kwam uit op €2.970 miljoen, een toename van 5,6%. Zonder het effect van overnames bedroeg de autonome groei 2,1%. Per aandeel werd dat €1,83, waarbij ook het dividend verhoogd wordt naar €1,40. Een pay-out derhalve van 76%, en bij deze koers een dividendrendement van 3,4%. Grosso modo, onderliggend, zagen we een winstgroei van €6 miljoen bij Foodservice, en een winstdaling van hetzelfde bedrag bij Foodretail. Foodretail weg Het marktaandeel van de Emté-winkels kalfde verder af naar 2,5%. Hoewel een redelijk vierde kwartaal (omzetgroei van 1,8%) heeft Sligro toch besloten de winkels af te stoten en te focussen op verdere groei en internationalisering van Foodservice. LEES HIER DE VOLLEDIGE ANALYSE OP IEX PREMIUM

