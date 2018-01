TA: Druk op o.a. ING, Mittal en Ahold

Op korte termijn raakt de opmars van de Nederlandse beurs vermoeid. We zien een aantal individuele aandelen haperen, o.a. ING, Ahold, Mittal en Aegon. Daarnaast is de RSI van de AEX iets te ver doorgeschoten, wat op een lichte overboughtconditie wijst.

Niets verontrustends, maar het signaleert dat er wat lucht uit de ballon moet. Tenslotte is de AEX, vanaf de eerste beursdag dit jaar, ruim 30 punten opgelopen, wat een reactie (winstnemingen) kan uitlokken.

Overigens lijkt de schade beperkt te blijven, want de koersdruk vindt alleen op korte termijn plaats. De lange termijn technische ontwikkelingen blijven gezond.

AEX doet stapje terug

De Nederlandse beurs valt wat terug binnen de grenzen van de stijgende trend. In het slechtste geval kan de AEX naar de voorgaande toppen in de range 557-563 terugzakken, zonder het positieve technische plaatje te schaden. Zolang de index zich boven de zone 557-563 weet te handhaven, blijft het technische beeld positief.





Overboughtconditie

De RSI van de AEX (onderste helft van de grafiek) staat relatief hoog, wat op een lichte overboughtconditie wijst. Doorgaans lokt deze situatie winstnemingen uit.





Het stijgend momentum van de AEX (onderste heft van de grafiek) wijst wel op kracht, maar ook de hoge stand hiervan signaleert dat het elastiek iets te ver is opgerekt. Zoals gezegd niets verontrustends, maar het geeft wel aan dat er wat druk van de ketel moet.

ING corrigeert wat

ING oogt niet slecht, maar de recente daling zorgt ervoor dat ING eerst terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door enkele oude koerstoppen rond 15,84-16,20. Een pullback scenario dus.

Zolang ING boven de topjes van eind 2017 weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie. Steun ligt op 15,84 (gevormd op 8 december 2017). Weerstand wacht rond 19,01 (top van 30 mei 2008).





Ahold Delhaize gaat consolideren

De recente daling bracht de koers van Ahold Delhaize weer terug onder het niveau van toppen van december. Door deze terugkeer onder een oude koerspiek verzwakt het technische beeld iets.

Deze zogeheten false move doet de eerdere verbetering teniet. Nu moet eerst de steun op 17,99 (gevormd op 8 augustus 2017) zich bewijzen. Weerstand ligt op 20,35 (gevormd op 22 mei 2017).





ArcelorMittal neemt een adempauze

ArcelorMittal vormt een eerste lagere top, die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje stagneert hiermee iets.

Een daling naar steun 25,95 (gevormd op 26 oktober 2017) is niet uitgesloten, daaronder zou een verdere verzwakking optreden. Weerstand ligt rond 32,00 (gevormd op 21 januari 2013).





Aegon aarzelt binnen de uptrend

Aegon consolideert binnen de stijgende trend. Deze adempauze vindt plaats binnen de opwaartse trend, het onderliggende beeld blijft dus sterk. De weerstand ligt rond 7,22 (gevormd op 23 juli 2015).

Pas na een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De stijgende trend kan dan worden vervolgd. Steun ligt op 5,23 (gevormd op 15 december 2017).