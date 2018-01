Slotcall: Kleine min

Dat iedereen bang is de rally te missen, druipt bijna van de beurzen af. Het is echter zelden wijs. Ja, wij ook en we weten zeker dat u ook minimaal één keer bent uitgekleed, omdat u achter een hard stijgende koers aan holde. Het is niet nodig, er komen altijd weer nieuwe situaties en nieuwe kansen.

Kijk daarvoor alleen maar naar het huidige bullishe sentiment en vooral de risicobereidheid. Tien jaar geleden al helemaal en misschien was het een jaar geleden nog wel ondenkbaar. De hele bullmarket sinds 2009 ging recht tegen een striemend fluitconcert in. En nu ineens zijn alle zorgen weg?

Nog nooit was bij start jaar risicobereidheid op beurzen zo groot als nu, zegt Goldman Sachs. De AEX bevestigt dit: cyclisch scoort, defensief blijft achter is grote gemene deler

Nu is het zo dat het geweldig gaat met de bedrijfswinsten en uiteindelijk is dit wat de beurzen drijft.

Meestal is het andersom, draagt zeker bij aan bullrun op beurzen

Deze is al van zondag, ofwel de koersen stijgen echter nog harder dan die winsten. Kortom, houd meer dan de koersen uw risico's in de gaten. Risk happens fast is een uitdrukking die we al heel lang niet hebben gebruikt!

Vooruit, verklap ik nog grafiekje. (Amerikaanse) koersen en winsten lopen hoe langer hoe verder uit elkaar

To zo ver deze preek. Gelet op de AEX en de dollar, die elkaar weer perfect spiegelen, is het vooral valuta die onze index een tikje lager doet eindigen. Veel heeft het allemaal niet veel om het lijf vandaag. Oh ja, wel was álle economische data weer meer dan prachtig, voorbeeldje:

De DAX en de Nasdaqjes (Netflix bedankt) gaan lekker, maar de meeste indices blijven dicht bij huis

De volatiliteit daalt iets tot even boven 10

De dollar zakt weer zoals gezegd en tikte zelfs 1,23 aan

De rentes liggen vlak, met uitzondering van de Amerikaanse tienjaars: minus vijf basispunten. Zal die schuldenplafond-deal zijn

Olie heeft het weer op haar heupen en Brent staat op $70

Goud tikt ook wat dankzij de dollar?

Bitcoin gaat in de rebound tot boven $11.000



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties dalen voor het grootste deel ofwel obligaties worden gekocht. Alleen de Zwitserse tienjaarsrente stijgt:



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Hebben we eerst nog alle analistenadviezen van vandaag, waarmee koersbewegingen voor het grootste deel kunnen worden verklaard:

ABN Amro: naar €32,50 van €30 - Credit Suisse

ING: naar underperform van neutral en naar €15 van €15,50 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €20 van €17 - Barclays

Altice: naar overweight van equal-weight en naar €11,20 van €9,80 - Barclays

OCI: naar €27,50 van €25,20 - HSBC

ABN Amro: naar underperform naar neutral en naar €25 van €26,30 - Bank of America Merril Lynch

Aegon: verhoging naar €5,25 (underperform) - KBW

De AEX-outperformers:

Altice loopt lekker op op een verhaal dat Orange interesse heeft in PT.

Galapagos stijgt zonder nieuws of aanleiding, maar het fonds beweegt wel vaker hard.

Rentes omlaag en saaie dividendaandelen omhoog? Unibail-Rodamco, Heineken, RELX, Unilever en Wolters Kluwer bevestigen dit beeld.

AEX-underperformers:

ArcelorMittal in het rood ondanks een koersdoelverhoging van Barclays.

ING in de min na een downgrade van Credit Suisse.

ABN Amro lager na een downgrade van Bank of America.

Geen nieuws dat de daling van Ahold Delhaize kan verklaren.

Ahold daalt en koers op -2% nu. Verkopertje? Paar flinke trades te zien iets na 11 uur

AMX-outperformers:

Fugro loopt lekker op met de stijgende olieprijzen.

VolkerWessels, beleggers durven weer?

Arcadis loopt gestaag op zonder nieuws of aanleiding.

AMX-underperformers:

Aperam zakt mee met de rest van de sector.

OCI in het rood ondanks een koersdoelverhoging van HSBC.

Besi en ASMI hebben een mindere dag na al het gestijg.

AScX-outperformers:

Probiodrug stijgt +11,3%.

AScX-underperformers:

Takeaway.com en Beter Bed zakken beide -2%.

Op de lokale markt:

DGB Group is met +9,7%. de uitschieter.

De lijstjes:



Arend Jan Kamp schreef het intro van deze Slotcall en Nick Bakker liep met u langs de brede markt en het Damrak.