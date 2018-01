Think ETF’s is verkocht aan Van Eck, één van de grotere ETF-uitgevers uit de VS. Omdat veel Nederlandse beleggers via Think ETF's aan indexbeleggen doen, toch maar even gebeld met Martijn Rozemuller, directeur en aandeelhouder van Think ETF's, wat er nu precies gaat veranderen.

Familiebedrijf Van Eck

Think ETF’s was eigendom van Binck (60%) en Flow Traders (24%) en het management (16%). In de lijst van Binck van 200 meest in portefeuille voorkomende titels staat de AEX ETF van Think op 23. Dat komt niet in het minst door het zendingswerk van Rozemuller, die onvermoeibaar het land door trekt om mensen te overtuigen van de zin van indexbeleggen.

Van Eck ziet in Think ETF’s de ideale springplank om in Europa verder te groeien. Er is qua ETF's weinig overlap tussen beiden: Van Eck zit vooral in grondstoffen, EM obligaties, Fallen Angels obligaties en niche aandelenproducten. Think ETF's richt zich met name op de aandelenindices zoals de Nederlandse AEX en AMX, maar ook Europese en wereldwijde aandelen.

Van Eck is ooit opgericht door John van Eck, die bijzonder geïnteresseerd was in goud. In 1955 richtte hij het huidige familiebedrijf op en inmiddels heeft Van Eck bijna $46 miljard onder beheer. Met name beleggers in de zogenaamde junior gold miners zullen het bedrijf wel kennen.

Verandert niets…

De Nederlandse belegger die via de ETF's van Think belegt hoeft zich volgens Rozemuller geen zorgen te maken. Rozemuller: "Er verandert helemaal niets, de kosten blijven hetzelfde, de producten blijven hetzelfde en ook het bedrijf Think blijft hetzelfde."

Hoi Arend Jan, dank je! Ik blijf zeker, en voor onze klanten verandert er voorlopig niets, we gaan op dezelfde weg door! Maar wel meer aandacht onze Europese ambities de komende jaren! Ik heb er zin in!! — Martijn Rozemuller (@ChefTracker) 20 januari 2018

"We blijven zelfs in hetzelfde gebouw, bij Binck. Het enige dat verandert is dat we een andere aandeelhouder krijgen. Voor ons is dat op termijn ook goed, want hiermee hebben we een aandeelhouder die in dezelfde business zit als wij en ons daarmee goed kan ondersteunen in onze verdere groei in Europa aangezien Van Eck al teams in Frankfurt en Zwitserland heeft."

Daarnaast wordt met Van Eck de institutionele markt een stuk beter bereikbaar voor Think. "Tot nog toe was daarvoor onze organisatie en ons AUM te klein en ons trackrecord te kort."

Ook de relatie met Binck en Flow blijft zoals die was. Rozemuller opnieuw: "Flow blijft prijzen afgeven op onze ETF's en bij Binck blijven we gewoon op het schap liggen."

Verder groeien

Volgens Vincent Germyns, bestuursvoorzitter bij Binckbank, is vooral het feit dat Think bij Van Eck beter kan doorgroeien belangrijk. Germyns in het persbericht: "Voor een volgende groeifase denken wij dat Think ETF's betere mogelijkheden heeft onder de vleugels van een wereldwijd opererende partner om zo de vereiste schaalgrootte te verkrijgen."

Ook voor Flow Traders, dat afgelopen week ook bekendmaakte het management met twee mensen uit te breiden tot vijf, verandert er weinig. Flow blijft de belangrijkste liquidity provider voor de producten van Think ETF's.

Wat Binck en Flow ontvangen heeft voor hun belang in Think ETF's is niet bekendgemaakt, maar daar komen we tezijnertijd, bij de Q1-cijfers, wel achter. Beide directeuren, Rozemuller en Gijs Koning (zie foto boven artikel), hebben een groot deel van hun 8%-belang verkocht aan Van Eck, maar houden nog een klein belang aan.