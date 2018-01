Liveblog: ABN Amro en bitcoin

Update 16:30 uur: GE

WSJ komt met een verhaal over de opsplitsing van General Electric:

GE says it will examine separately traded units for major businesses such as power, aviation, healthcare https://t.co/P1QoBuSLmS — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 januari 2018

Update 15:50 uur: Citigroup

Nu we het toch over hoogste standen hebben, hier is er nog eentje. Alhoewel de all time high nog ver te zoeken is:

Update 15:30 uur: Dow Jones 26K

En ook de 26.000 punten is eraan. Wat een rally. Hoe lang gaat dit zo door zeg?

De Dow Jones Industrial Average door 26.000 punten. $DJIA pic.twitter.com/akRNH5Nhea — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 januari 2018

Dat is natuurlijk de hamvraag: wanneer? Als iemand van u wel de wijsheid in pacht heeft mag u zich melden in de comments :-)

30% per jaar, dit kan niet duren. Waarom niet? Simpel, omdat de bedrijfswinsten niet zo hard stijgen. Maar ja, wanneer? Helaas, er gaat geen zoemer pic.twitter.com/KaZ54LHS0a — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 januari 2018

Update 15:15 uur: Bitcoin

Soms zegt een grafiek echt meer dan 1000 woorden:

The 200-day moving average for Bitcoin is still going vertical, despite being in a 40% drawdown. pic.twitter.com/BvUGlKt13l — Michael Batnick (@michaelbatnick) 16 januari 2018

Update 15:00 uur: Inflatie VS

Deutsche Bank denkt dat de inflatie in Amerika weer terug gaat keren:

Deutsche Bank expects comeback of #inflation: 'In a world where general view is that prices will stay low for prolonged period of time, there is much evidence that US is at a tipping point on inflation and 2018 may be the year where prices enter a period of structural growth.' pic.twitter.com/VnY3i3CQ6i — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 januari 2018

Update 14:40 uur: Rentes

Corné over de rentes en geld:

De prijs van geld heet rente. De prijs hangt af van vraag en aanbod. Hier een mooi plaatje van het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties komende jaren, o.a. door Trump's belastingplannen. Dat klinkt als een aanstaande rentestijging. pic.twitter.com/7qRszwBkGe — Corne van Zeijl (@beursanalist) 16 januari 2018

Update 14:30 uur: GE

Tot waar daalt de S&P 500 als we een correctie krijgen:

This is what a 5%, 10%, 15% and 20% correction would look like on the S&P 500 $SPY.



Know these levels -> https://t.co/11RltFt1o2 pic.twitter.com/WBUMf1qwTn — StockTwits (@StockTwits) 16 januari 2018

Update 14:25 uur: GE

Behoorlijke winstwaarschuwing van GE:

GE to take $6.2 billion charge tied to GE Capital https://t.co/00YcikPzlx — Yahoo Finance (@YahooFinance) 16 januari 2018

Update 14:05 uur: Short volatility

Iedereen short in de volatiliteitsindices.

"'Short Volatility' is now the most crowded trade overtaking 'Long Bitcoin’” - Bank of America Merrill Lynch fund manager survey — Blockchain Sam Ro (@bySamRo) 16 januari 2018

Update 12:45 uur: ECB quiz

Nou, wie van u weet 'm wel?

Update 12:30 uur: VS

Dan sta je er goed op...

The U.S. is cut to the same level as Colombia by a Chinese credit ratings firm https://t.co/Syzn4VAb8T pic.twitter.com/01o3PdEbsI — Bloomberg (@business) 16 januari 2018

Update 12:20 uur: Bouwers over 2018

Bouwdirecteuren (BAM, Ballast, Vorm, van Wijnen) over 2018: De marges zijn nog veel te laag. https://t.co/rKP0EqtPYk pic.twitter.com/44U0ky29vw — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 16 januari 2018

Update 11:50 uur: UnitedHealth

UnitedHealth komt door met de Q4-cijfers:

UnitedHealth Q4 17 Earnings Results:

-Adj EPS: $2.59 (Est $2.50)

-Revenue: $52.06B (Est $51.52B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 16 januari 2018

Update 11:50 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/elAAwqevS3 — The Wall Street Journal (@WSJ) 16 januari 2018

Update 10:30 uur: Roularta

Om 11:00 uur uur gaat de koers weer lopen, aldus Tom Simonts:

De koers van #Roularta zal heropenen om 11u, verneem ik hier net. Aftellen en afwachten ! pic.twitter.com/SukuaNSc6j — Tom Simonts (@TSimonts) 16 januari 2018

Update 09:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Winnaar van het Amsterdammertje van het Jaar 2017, de 15-jarige Salim El Meriami, luidt de gong en opent hiermee de handelsdag. pic.twitter.com/1iFyuKJm7U — Euronext Amsterdam (@aexnl) 16 januari 2018

Update 09:40 uur: Roularta

Overname van de Belgische vrouwenbladen van Sanoma door Roularta:

#Roularta neemt vrouwenbladen #Sanoma over... 5,5 x EBIT ofte 34 mio enterprise value pic.twitter.com/0PLGCA7NwE — Bart Goemaere (@Goemaere_Bart) 16 januari 2018

Update 09:30 uur: Tikkurila

De concurrent van AkzoNobel komt door met een winstwaarschuwing:

Tikkie terug: nieuwe winstwaarschuwing Finse verfboer Tikkurila. pic.twitter.com/n5lyjTMrs3 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 16 januari 2018

Update 09:30 uur: Bitcoin

Daar gaan we weer...

Bitcoin getting smashed again. pic.twitter.com/MclVGvUJxJ — Eddie van der Walt (@EdVanDerWalt) 16 januari 2018

#Cryptos under severe pressure as wish for more regulation grows. #bitcoin pic.twitter.com/VJFUVyuz8e — jeroen blokland (@jsblokland) 16 januari 2018

Is wel zo...

Update 09:15 uur: Volvo

Die samenwerking van de Chinezen en de Zweden wordt steeds intensiever:

Geely to Use Volvo’s Europe Plants to Manufacture New Car Brand https://t.co/7H2vYgnUZO pic.twitter.com/Bt7Wx8onOA — Caixin Global (@caixin) 16 januari 2018

Update 08:50 uur: PostNL

KBC zet PostNL op kopen met koersdoel €5,20:

KBCS verhoogt advies #PostNL van Houden naar Kopen en koersdoel van €4 nr €5,2. Er blijven risico’s (concurrentie, versnelde neerwaartse trend in mail, trager-dan-verwachte kostenbesparingen, regelgeving), maar ook exponentiële groei van vrije kasstroom. Op naar dividenden! pic.twitter.com/vsErtQLbIo — Tom Simonts (@TSimonts) 16 januari 2018

Nemen we deze ook direct even mee:

Benieuwd naar de vrije cash flow yields van #PostNL ? Dan gaat deze grafiek de nodige antwoorden geven : >10% vanaf 2020 en gemiddeld 7,3% in 2018/2019.#KasKoe#Dividendfabriek pic.twitter.com/Y4WV5datZ8 — Tom Simonts (@TSimonts) 16 januari 2018

Update 08:50 uur: Dow 26K

De Dow Jones future heeft boven 26.000 punten gestaan, nu index zelf nog die een dagje gesloten bleef vanwege Martin Luther King Day:

De #DowJones mini future heeft vannacht al boven 26K gestaan, eens zien of de index zelf dat vandaag ook doet #AEX pic.twitter.com/wyrcXeKliK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 januari 2018

Update 08:50 uur: Roularta

De handel in Roularta gaat zometeen niet open vanwege...

Update 08:30 uur: Shell

Shell breidt uit in zonne-energie:

Royal Dutch #Shell has agreed to acquire a 44% stake in Nashville-based #solar #energy company Silicon Ranch. https://t.co/62ykCH88T1 — Patricia Schouker (@Patricia_Energy) 16 januari 2018

Update 08:30 uur: VS

Dagong verlaagt de rating op Amerikaans staatspapier.

*DAGONG DOWNGRADES U.S. SOVEREIGN RATINGS TO BBB+ FROM A- — lemasabachthani (@lemasabachthani) 16 januari 2018

Update 08:00 uur: Duitsland

De Duitse inflatie CPI is volgens verwachting:

German CPI (M/M) Dec F: 0.6% (exp 0.6%; prev 0.6%)

-(Y/Y) Dec F: 1.7% (exp 1.7%; prev 1.7%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 16 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Fagron: naar €12 van €14 - ING

NN: naar €42,5 van €41 - UBS

Update 08:00 uur: ABN Amro

ABN Amro komt door met een bericht over plussen en minnen, maar ze noemen ze het per saldo 'not material'.

ABN Amro komt door met een hoop plussen en minnen. #ABNAmro pic.twitter.com/Jem3V0o8fE — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 16 januari 2018

Jelle splitst uit:

ABN Amro komt met mee- en tegenvallers. Verkopen hun belang in VISA (+115mln) en ontvangen nog zo’n 125mln voor andere zaken. Maar wel voor zo’n 250 miljoen euro aan tegenvallers (rechtszaken, reorganisatie) @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 16 januari 2018

