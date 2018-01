Carillion: Geen impact op NL bouwers

In het VK valt het doek voor bouwbedrijf Carillion. De vraag is of Nederlandse bouwbedrijven hierdoor worden geraakt? Zowel BAM als VolkerWessels zijn actief in het Verenigd Koninkrijk. BAM behaalde in 2016 maar liefst 31% van haar omzet uit het VK. Pikken we even twee stukjes van het ANP dat met BAM heeft gesproken:

Volgens BAM heeft de ondergang van Carillion geen direct effect op het bedrijf omdat er geen samenwerkingsverbanden zijn tussen beide ondernemingen.

BAM zal kritisch kijken naar eventuele kansen die ontstaan door het omvallen van Carillion, maar is niet actief op zoek naar mogelijkheden om delen van de boedel van Carillion over te nemen. Dat zei een woordvoerder van de bouwonderneming uit Bunnik.

Heijmans doet geen zaken in het VK, dus die kunnen we sowieso afstrepen. Voor VolkerWessels is het VK evenzeer belangrijk, want in 2016 haalde het bedrijf daar nog 20% van haar omzet vandaan. Na een telefoontje met de Investor Relations Manager van VolkerWessels blijkt dat ook VolkerWessels niet geraakt wordt door het failissement van Carillion en dat het dus ook niet van impact is op het bedrijf.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het voor zowel BAM als VolkerWessels misschien wel kansen biedt, er verdwijnt immers een grote concurrent. Carillion had 43.000 medewerkers waarvan circa de heflt in het VK actief waren. Bloomberg heeft een verhaal wie mogelijk van het failissement kunnen profiteren....

Dat zullen vooral de Franse bouwbedrijven zijn aldus Bloomie:

The likelihood is that the rest of the industry will try to absorb most of Carillion's contracts. In particular, French companies like Eiffage SA are likely to spy more opportunities for growth in the U.K. as the domestic competition struggles.

De Britse bouwer Balfour Beatty krijgt wel een flinke tik te verduren door het faillissement en staat dan ook 2,6% lager op de beurs van Londen: