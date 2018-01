Liveblog: Banken VS

Update 16:00 uur: Galapagos

Ook felicitaties voor de beleggers natuurlijk:

Gefeliciteerd #Galapagos met een nieuwe all time high #AEX pic.twitter.com/4hgOq2LHK2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 januari 2018

Update 15:50 uur: Twitter en Facebook

En dan is er ook nog een huis dat het koersdoel voor Twitter op $30 zet:

Of stijgt #Twitter ook n beetje omdat er soort v scheiding met #Facebook komt? FB is nu voor kattenfilmpjes en TWTR voor nepnieuws, zeg maar 2/2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 januari 2018

Update 14:30 uur: Macro's VS

De Amerikaanse macrocijfers zijn beide in de prik:

Amerikaanse detailhandelsverkopen en inflatie CPI zijn volgens verwachting: pic.twitter.com/QyKnis4wCD — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 januari 2018

Update 14:20 uur: BlackRock

Omdat hij ruim 6 biljoen onder beheer heeft:

BlackRock's Fink, who oversees $6 trillion, says he's still 'quite bullish' on stocks https://t.co/nJoqdnQMTn — CNBC (@CNBC) 12 januari 2018

Update 14:00 uur: Wells Fargo

De Q4-cijfers zijn er. De omzet is lager dan verwacht, maar de winst per aandeel is boven verwachting:

Wells Fargo earnings: $1.16 a share, vs $1.07 EPS estimate https://t.co/Ya7AwGjaJC — CNBC Now (@CNBCnow) 12 januari 2018

JUST IN: Wells Fargo interest income and average loans fall in fourth quarter pic.twitter.com/dRuRyXSIAK — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 januari 2018

Update 12:50 uur: JP Morgan

De Q4-cijfers van JP Morgan zijn er en slechter dan verwacht. Het aandeel zakt in de handel voorbeurs:

JPMorgan Q4 17 Earnings Result:

-Adj EPS: $1.07 (est $1.69)

-Revenue: $24.2B (est $24.80B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 12 januari 2018

Update 12:30 uur: Vastned

Rein spot nog een advies van Kempen voor Vastned:

#Vastned Retail cut to Sell at Kempen , PT € 35.50 (Bloomberg) — Rein Schutte (@reinschutte) 12 januari 2018

Update 12:30 uur: VS versus Griekenland

Tja... ik kan er niet meer van maken...

Amerikaanse tweejaarsrente versus Griekse tweejaarsrente op overheidsleningen... Leg het mij maar uit... pic.twitter.com/6X2daH51TW — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 januari 2018

Update 12:20 uur: Bitcoin

Zeker een puntje van aandacht:

You know bitcoin energy use is getting out of hand when equity analysts start having to factor it in to their numbers for utilities (Morgan Stanley) pic.twitter.com/DJeGCdfTz4 — Alasdair Pal (@AlasdairPal) 12 januari 2018

Update 12:20 uur: Wall Street

Uhm... kan het me niet voorstellen, maar goed...

Treadmill meetings are Wall Street's new steak dinners https://t.co/HRlJIJoGLO pic.twitter.com/NxKzotQXS9 — Bloomberg (@business) 12 januari 2018

Enige juiste reactie :-)

Bloomberg: Treadmill meetings are Wall Street's new steak dinner

Me: OK pic.twitter.com/tLUDuiMPxf — Mike Bird (@Birdyword) 12 januari 2018

Update 12:15 uur: BlackRock

De Q4-cijfers van BlackRock zijn uit. Hieronder de complete rapportage van de grootste vermogensbeheerder van de wereld:

#BlackRock, grootste vermogensbeheerder ter wereld, heeft KW4's... en (het giert maar door) $6,3 bln onder beheer pic.twitter.com/WqAVCI5cD9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 januari 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/SVdKxc9M2y — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 januari 2018

Update 10:35 uur: Crypto

2FA is een tweestaps verificatie, dat u even weet wat voor sentiment er heerst..

The current state of the crypto market in one tweet: pic.twitter.com/ysbhPYDCse — Madoff wasn't on the blockchain (@bccponzi) 10 januari 2018

Update 09:45 uur: EUR/USD

Beetje trage reactie?

Twijfel, omdat t niet meteen met spike in koers zat op de headlines. Enfin, euro stijgt door 1,21 omdat er regeringsakkoord Duitsland is #AEX pic.twitter.com/LASTmJTGD3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 januari 2018

Update 09:35 uur: Duitsland

Geen duidelijke reactie van de bund of de euro te zien vooralsnog. Klein tikje omhoog die laatste:

Merkel's conservatives, SPD agree German coalition blueprint: sources https://t.co/GQmkGcIhpQ — Reuters Top News (@Reuters) 12 januari 2018

Update 09:25 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

De winnaars van de Dutch IR Awards 2018 bezoeken Beursplein 5. David Tailleur, Director Investor Relations bij het aan Euronext genoteerde Randstad en winnaar in de categorie AEX professional luidde de gong. pic.twitter.com/PWNBNAeE3I — Euronext Amsterdam (@aexnl) 12 januari 2018

Update 09:00 uur: Spanje

De Spaanse inflatie CPI is onder verwachting:

Spain CPI (M/M) Dec: 0.0% (est 0.1%; prev 0.1%)

-(Y/Y) Dec: 1.1% (est 1.2%; prev 1.2%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 12 januari 2018

Update 08:50 uur: Avantium

Tegenvaller voor Avantium. En de koers is sinds de IPO op €11 al naar €8,86 gedaald.

Update 08:30 uur: Bund

In korte tijd verdubbeld:

Update 08:30 uur: Gemalto

Update over de overname door Thales. Het gaat de goede kant op:

Update 08:00 uur: Shell

Volgens DFT zou Shell Eneco willen kopen. Ook Total, HAL en CVC worden als gegadigden genoemd:

Shell aast op Eneco https://t.co/twV7eMxUpS via @telegraaf — Edwin van der Schoot (@Evdschoot) 12 januari 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

