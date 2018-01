Liveblog: Altice en Buffett

Update 16:50 uur: Bulls

U heeft iets om over na te denken tijdens uw balletje gehakt...

Battered bond market may give pause to stampeding stock bulls https://t.co/0wrGgvatDs via @daniburgr pic.twitter.com/PQ7ckS7fLk — Bloomberg Markets (@markets) 10 januari 2018

Update 16:00 uur: Buffett

Wie van u een nog oudere telefoon gebruikt mag reageren met een foto in de comments :-)

Hij heeft gewoon nog zo'n klaptefefoon uit het jaar 0 #Buffet ??https://t.co/KPaIkfZIZg — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 januari 2018

Warren Buffett might consider getting an iPhone ...but for now he's happy with his Samsung flip phone. pic.twitter.com/adQ7MSD2oY — CNBC (@CNBC) 10 januari 2018

Update 14:40 uur: Buffett

Buffett is een echte waardebelegger, maar zou er dan toch ergens een beetje een speculant in hem schuilen?

BERKSHIRE'S BUFFETT: WOULD BE GLAD TO BUY FIVE-YEAR PUTS ON CRYPTOCURRENCIES — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 10 januari 2018

Zetten we deze quotes van zijn compagnon er ook maar even bij:

BERKSHIRE HATHAWAY'S VICE CHAIRMAIN CHARLES MUNGER SAYS BUBBLES IN VENTURE CAPITAL CONCERN ME - CNBC — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 januari 2018

BERKSHIRE'S MUNGER SAYS BITCOIN IS A CRYPTOCURRENCY WHERE I SEE BUBBLES - CNBC — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 januari 2018

Update 14:00 uur: Financials

Liggen financial daarom dus zo goed? De case volgens Goldman Sachs:

Investors are speculating that rising yields, or a steeper curve, will help banks generate more profits as they tend to borrow short term and lend long term. Higher yields may also reflect better economic growth, which spurs demand for loans from companies and consumers. While a selloff in bonds may be a risk for equity investors, financial stocks across the world are a good bet for 2018, says Goldman Sachs Group Inc.

Update 13:30 uur: Aramco

Voor niet gaat de zon op natuurlijk...

Saudi Aramco tells banks it wants them to raise billions in loans if they want a piece of the IPO action https://t.co/7vQ1oA5g8i — zerohedge (@zerohedge) 10 januari 2018

Update 13:00 uur: Ablynx

Aldus KBC Securities:

"#Ablynx krijgt een koersdoel van 40 euro". En dat is op basis van 3 scenario, die we voor u uit de doeken doen.



Hier te downloaden: https://t.co/Jw2mp6Pn7n pic.twitter.com/p4P5Bjw8od — Tom Simonts (@TSimonts) 10 januari 2018

Update 12:00 uur: Ben - bijtelling - van Beurden...

Die plug in hybride is natuurlijk voor de bijtelling uitgezocht, maar ik heb een passendere suggestie voor de CEO van Shell:

Ik wil me nergens mee bemoeien meneer van Beurden, maar ik vind deze Mercedes Benz 600 toch meer passend voor de CEO van #Shell. Nog groen ook :-)https://t.co/mzcaV31cZO — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 januari 2018

Update 11:50 uur: Yellen

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/57U6qQ4Zex — The Wall Street Journal (@WSJ) 10 januari 2018

Update 11:40 uur: Yellen

Pinkt u al een traantje weg? :-)

President Mario Draghi paid tribute to Federal Reserve Chair Janet Yellen during a farewell dinner at the ECB yesterday evening. Chair Yellen’s term in office ends on 3 February pic.twitter.com/l0soZpR31C — European Central Bank (@ecb) 10 januari 2018

Update 11:40 uur: Hedgeye

Hij is weer goed, deze cartoon van Hedgeye :-)

UST 10yr Yield = 2.55% (don't tell 2017 US growth bears that the curve has "steepened" in 18') pic.twitter.com/9X3oVutVUh — Keith McCullough (@KeithMcCullough) 10 januari 2018

Update 11:25 uur: China en VS

Ineens daling van de dollar en de AEX zakt ook wat weg:

China ziet Amerikaanse staatsobligaties niet meer zitten en dat blijft niet ongemerkt https://t.co/0Gqkoyhrk7 #Dollar down en 'dus' ook #AEX pic.twitter.com/8svC6xQXW3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 januari 2018

China is de grootste crediteur van de VS...

CHINA OFFICIALS ARE SAID TO VIEW TREASURIES AS LESS ATTRACTIVE



US10YR Yield jumps immediately to 2.56 — Russian Market (@russian_market) 10 januari 2018

Bloomberg meldt het nu ook, dollar daalt en Amerikaanse tienjaars loopt op:

US yields climb, stock futures fall as China said to slow or halt Treasury purchases https://t.co/gxorVDB5fj pic.twitter.com/K0hWIVoMoA — Bloomberg Markets (@markets) 10 januari 2018

Update 11:15 uur: Altice

Dit is volgens Reuters de reden waarom Altice zo zakt:

ALTICE SHARES DOWN 4.8 PCT, LOUIS CAPITAL MARKETS CUTS RATING ON STOCK TO "SELL" VS "NEUTRAL" - Reuters News — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 januari 2018

Update 10:50 uur: TomTom

ING zet TomTom op de favorietenlijst. Kopen en 15,50 is het koersdoel:

TomTom op favorietenlijst ING https://t.co/BnnuUF8JPm via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 10 januari 2018

Update 10:40 uur: BNR

Collega Arend Jan Kamp zit zometeen live bij BNR om te praten over... Oh, dat ziet er spannend uit.

Maestro, mag ik Carl Orff er bij? Om 1052u heb ik in beurshoekje @BNRzaken Bijzondere Mededeling #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 januari 2018

Update 10:40 uur: Gonggg

Felicitaties ook namens ons bij IEX. De handelsdag op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Om het 10-jarig jubileum van @Fintessa te vieren luidde @martinehafkamp Hafkamp de gong op de Amsterdamse beurs. pic.twitter.com/zKMP79Lv1f — Euronext Amsterdam (@aexnl) 10 januari 2018

Update 09:40 uur: Bitcoin

Intussen op de markt voor bitcoin:

Update 09:00 uur: Takeaway.com

Gaat hard omlaag nu met Takeaway.com na de Q4-cijfers

KW4-omzetgroei #Takeaway valt markt wat tegen en dan wil beurs nog wel eens harsh zijn voor groeiaandeel (dat vorig jaar verdubbelde): -7,5% #AEX pic.twitter.com/yOZTgisnhM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 januari 2018

Update 08:20 uur: Adviezen

Eerste analistenadviezen voor vandaag, gespot door Rein Schutte:

#RELX upgraded to Buy at Goldman, PT € 23 — Rein Schutte (@reinschutte) 10 januari 2018

#ArcelorMittal upgraded to Neutral at BofAML (Bloomberg) — Rein Schutte (@reinschutte) 10 januari 2018

Update 08:00 uur: Esperite

L1 Capital steekt weer €250.000 in stamcelbedrijf Esperite:

Gaan we nog een keer #Esperite pic.twitter.com/5LXHWxUaVm — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 10 januari 2018

Update 08:00 uur: Takeaway.com

De Q4-cijfers van Takeaway.com zijn uit. Hier het hele persbericht met de Q4-update.

https://t.co/wOjFQAYu5W is in Duitsland het Bayern van de thuisbezorgwebsites pic.twitter.com/TXTD0MGibO — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 10 januari 2018

(NB)