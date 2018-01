TA: Januari-barometer signaleert positief jaar

De Nederlandse beurs wist dit jaar tot nu toe bijna 3,5% op te lopen. In de afgelopen vier decennia zijn de eerste beursdagen van januari een perfecte voorspeller gebleken voor de rest van het jaar. In maar liefst 80% van de gevallen zorgt een sterke start voor een goed beleggingsjaar.

In de eerst vijf beursdagen zijn zowel de beurzen in Europa, in de VS als in Azië flinke gestegen, met winsten tussen de 2,5% en 5%.

Boost

Het lijkt er begin 2018 op dat deze beurswijsheid Nederlandse beleggers een flinke boost kan geven. Belangrijk is wel dat de AEX het koersdoel rond weerstand 563,98 (gevormd op 13 juli 2007) op een haar na heeft bereikt. Het intraday high van gisteren lag op 563,31.

De stijgende trend krijgt pas een nieuwe impuls indien de laatste koerstop rond de weerstand 563,98 (gevormd op 13 juli 2007) gebroken wordt. Het koersdoel voor de eerste helft van 2018 ligt daarna rond 609.

Op langere termijn verwachten wij dat de AEX haar all-time-high uit 2001 rond 703 gaat opzoeken. Mochten er nieuwe signalen optreden, dan zal ik die op Twitter (@RoyceTostrams) direct doorgeven.







Ik heb hier al eerder gemeld dat de beursregel die stelt dat de eerste vijf handelsdagen (rode cirkel) van januari voorspellend zijn voor de rest van het jaar voor een belangrijk deel verklaard worden door window-dressing. Professionele beleggers hebben aan het einde van 2017 hun kleine posities en verliesgevende aandelen verkocht, zodat die niet meer in de boeken worden getoond.

De vrijgekomen liquiditeiten worden in het nieuwe beursjaar gebruikt om de portefeuille opnieuw in te richten, waardoor extra vraag ontstaat.



Euro/dollar is afgeketst

Een andere redelijke voorspeller voor aandelen is het koersverloop van de euro/dollar. Zeker voor de ultrakorte termijn. Op elke grote swing omhoog of omlaag van de euro/dollar-koers, reageren aandelenmarkten in Europa doorgaans direct.

De EUR/USD is afgeketst op de weerstand 120,92 (top van 8 september 2017). Steun voor de EUR/USD ligt rond 117,14 (bodem van 21 november 2017).





Amerikaanse rente

Op Twitter werd gisteren heftig gediscussieerd over een mogelijke trendverandering bij de Amerikaanse rente, o.a. door mijn IEX-collega Arend Jan Kamp. De vraag was of deze al gedraaid was.

Ik heb beloofd er vandaag op terug te komen. Hierbij een technisch oordeel over de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente. Deze lijkt binnen de dalende trend (van de afgelopen 25 jaar) een bodemformatie te vormen.

Dit wordt extra bevestigd door de eerste hogere bodem bij B, rond 2,02 procent. Dit signaleert een mogelijke draai naar boven. Om een technisch signaal omhoog te geven moet de Amerikaanse 10-jaars rente de horde rond 2,99 procent zien te breken. De steun ligt op 1,45 procent (bodem juli 2012).



Sinds 2015 is de Amerikaanse rente bezig een gigantische dubbele bodem formatie te vormen, tussen 1,45 procent en 2,99 procent. Dit patroon wordt voltooid bij een stijging boven de weerstand. In dat geval breekt de kapitaalmarktrente de dalende fase van de afgelopen 30 jaar.

De dalende trend vanaf 2007 is wel reeds gebroken (rode stippellijn). Vast staat dat de dalende beweging van de afgelopen decennia tot stilstand is gekomen. Ik voorzie op korte termijn wel een rentestijging.