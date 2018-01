AkzoNobel geen beursfavoriet

Dit artikel is onderdeel van IEX Premium en krijgt u cadeau van ons. Wilt u de aanbeveling en meer Premium artikelen lezen, klik dan hier om een maand gratis IEX Premium te proberen.

Verf- en (nu nog) chemieconcern AkzoNobel heeft een uiterst roerig jaar achter de rug. Belager PPG heeft er een barre strijd van gemaakt, maar is uiteindelijk afgedropen. Voor nu althans, de consolidatie op de mondiale verfmarkt is nog lang niet voorbij.

PPG heeft inmiddels wel een mini-overname in Nederland aangekondigd op de verfmarkt: verfgroothandel ProCoatings wordt ingelijfd. Een relatief kleine speler en uiteraard niet te vergelijken met de gedroomde overname van AkzoNobel door de Amerikanen.

Afsplitsing Specialty Chemicals

AkzoNobel is ondertussen druk bezig met het afsplitsen en vervolgens afstoten van de chemische divisie. De laatste berichten duiden op een gezonde interesse vanuit de markt. Wij gaan vooralsnog uit van een opbrengst tussen de €9,5 en €10 mrd.

Dat kapitaal zal goeddeels terugvloeien naar de aandeelhouders: vorige maand werd hierop al een bescheiden voorschot genomen middels een speciaal dividend van €4 per aandeel.

De vraag bij AkzoNobel is vooral: hoe nu verder? Het Amerikaanse Axalta lonkt (wederom) nadrukkelijk naar AkzoNobel. Dat zou een fraaie fit vormen, maar aandeelhouders Axalta lijken vooral uit op cashen en daar voelt AkzoNobel terecht weinig voor. Beide spelers draaien wel nadrukkelijk om elkaar heen en de kans dat hier alsnog zaken zal worden gedaan is vrij groot.

AkzoNobel zoekt toch schaalgrootte

Nu kan AkzoNobel ook 'gewoon' zelfstandig verder. Het verfconcern is enerzijds wel degelijk actief op het overnamefront om schaalgrootte te creëren, maar stelt tegelijkertijd groot genoeg te zijn om alleen verder te gaan. Mocht dat scenario zich ontvouwen, dan zit er koersmatig vrij weinig muziek meer in het aandeel.

Dan krijgen de experts wellicht gelijk met het op de floplijst zetten van AkzoNobel. Maar het scenario waarbij AkzoNobel zelfstandig verder gaat, al dan niet met enig kralen rijgen, ligt niet voor de hand. Size matters.

De consolidatieslag op de verfmarkt is verre van afgerond: AkzoNobel is na verkoop van de chemiedivisie een smakelijke overnameprooi. Dat weet het concern zelf ook: reden om in een eerder stadium gesprekken aan te knopen met Axalta. Die combinatie is nooit uit zicht geraakt, al dreigde het Japanse Nippon Paint even roet in het eten te gooien.

De rust lijkt voor nu even teruggekeerd rond AkzoNobel, maar de inschatting is dat dit niet zo blijft. Of AkzoNobel wordt alsnog overgenomen dit jaar, of het bedrijf weet zich belagers van het lijf te schudden door een flink maatje groter te worden, waarbij Axalta de meest voor de hand liggende partij is.

Disclaimer: Crum heeft geen posities in bovenvermelde fondsen.

Dit artikel is onderdeel van IEX Premium en krijgt u cadeau van ons. Wilt u de aanbeveling en meer Premium artikelen lezen, klik dan hier om een maand gratis IEX Premium te proberen.