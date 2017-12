Update 17:00 uur: Euforie?!

Misschien een mooie om dit blog dit jaar mee af te sluiten. Fijn stukje dit. Geniet van de mooie markten, uw winsten en lekker draaiende economie. Wees alleen beducht voor overmatig zelfvertrouwen en euforie, want risico keert vroeg of laat weer terug. En altijd met een vengeance.

This is @jasonzweigwsj comparing 1974 w/1999 but it seems a touch relevant todayhttps://t.co/8GYhYtxOAl pic.twitter.com/iwhk85dYNX — Ben Carlson (@awealthofcs) 29 december 2017

Update 16:00 uur: M&A

Dat wordt goud & nieuw vieren dit weekend.

Update 15:20 uur: M&A

Bergen cash, CEO's met overmatig zelfvertrouwen bedrijven na jarenlange winst-, omzet- en koersstijgingen en peperdure markten op een top: het zou niet voor het eerste zijn dat... Juist, dat overnames waarde gaan vernierigen.

CEOs go M&A hunting as booming markets unleash dealmaking spirits https://t.co/vlUv25URDG pic.twitter.com/bYKLoT2hUE — Reuters Top News (@Reuters) 29 december 2017

Update 15:10 uur: MiFIDII

Voor u als partciliere belegger is het grote verschil dat u straks niet meer dagelijks wordt bedolven onder de gratis (analsiten)adviezen. Eens zien hoe u die verfoeide analisten nog gaat missen :-) Ander verwelkomen wij u graag bij de IEX Beleggersdesk, waar u veel voor weinig krijgt.

These are the winners and losers from the MiFID shakeup https://t.co/4uOWrHHzA5 pic.twitter.com/1IXGw2TSdB — Bloomberg (@business) 29 december 2017

Update 15:00 uur: +3883%

Venezulea dus:

The world’s best-performing stock market returned 3,883% this year. Sort of https://t.co/VVOb4lBXAj pic.twitter.com/ECOgeoMop2 — Bloomberg (@business) 29 december 2017

Zijn er vrijwillgers...? Anders gaan we aanwijzen, hoor :-)

Get ready for petro, Venezuela's answer to bitcoin https://t.co/G6YUHVXzof pic.twitter.com/2tACSX4NNn — Bloomberg (@business) 29 december 2017

Update 14:50 uur: 1,20

GS HQ en de parrners zullen wel not amused zijn. Schuif je CFO Gary Cohn als economisch adviseur het Witte Huis in en dan krijg je dit.

Update 14:30 uur: 1,20

De Duitse inflatie over december valt mee: op maandbasis +0,6% (+0,5% verwacht) en +1,6% op jaarbasis (+1,5% verwacht) en dat geeft de euro net dat laatste zetje.

Update 12:05 uur: Bitocin CEO zoek

Of het iets te maken heeft met bitcoin is onduidelijk, maar toch. Regulering, strenge regels en toezicht zijn ver te zoeken en dat wil nog wel eens fout volk aantrekken.

Bitcoin exchange chief executive kidnapped as he leaves workhttps://t.co/Zgfn7n5j7V — The Telegraph (@Telegraph) 28 december 2017

Update 11:45 uur: Dikke order Airbus

Airbus kondigt nogmaals een order aan die het al eerder naar buiten toe communiceerde. Een Chinese leasemaatschappij tekende vrijdag voor de afname van 50 toestellen, de A320neo, geschikt voor korte tot middellange vluchten. De koers van Airbus ligt niettemin onder druk, vandaag 2% lager.

Update 10:00 uur: Gonggg

Aan de perschef van Euronext herself de eer om de laatste gongers van dit jaar voor te stellen:

Vandaag alweer de laatste handelsdag van 2017! Deze werd geopend door DoubleDividend en Run4Schools. Waanzinnig initiatief: zij gaan eind maart de 56 km lopen in Kaapstad voor het goede doel. Wauw, zet hem op! #run4schools pic.twitter.com/aNMtkHMiqD — Rosanne (@deBoer89) 29 december 2017

Update 08:45 uur: Crypto Oil

Venezuela gaat een crypto munt uitgeven met als onderliggende asset haar oliereserves.

Get set for petro: #Venezuela's cryptocurrency answer to bitcoin after defaulted on its 'classic' debt. https://t.co/KgGepf1kGH pic.twitter.com/Io21kkM5tb — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 december 2017

Hier leest u het artikel op Bloomberg. Volgens de regering worden 5 miljoen olievaten gebruikt als dekking voor de munt:

'The petro will be different from bitcoin and other cryptocurrencies because it will be backed by hard assets, Rodriguez said. Maduro on Wednesday certified that some 5 billion barrels of Venezuelan oil reserves will be used as financial backing for the petro, according to the nation’s oil ministry.'

Update 08:30 uur: olieprijs boven de $60

Met dank aan Holger, de olieprijs in beeld gebracht de afgelopn jaren. Die $60 lijkt heel wat, maar nog is nog lang niet op het oude niveau natuurlijk.

Update 08:20 uur: Azië en Wall Street

Recordstanden op Wall Street en niet voorgekomen sinds 1954: de laatste zes weken van het jaar allemaal up:

Dow sets record close, tracking to end year with six full weeks of gains for the first time since 1954 https://t.co/qerMAVpoPX pic.twitter.com/HbSSN8OVEJ — CNBC Now (@CNBCnow) 28 december 2017

Ook de Aziatische beurzen deden het prima vannacht en soten een record jaar af sinds de financiele crisis.

Asia stock mkts headed for a record close on the final trading day of 2017, capping best year since post-global fin crisis rebound of 2009, boosted by corporate profits & commodity prices & benign #inflation. WTI #Oil trades >$60/bbl. Dollar Index at 3mth low, #Bitcoin <$15k. pic.twitter.com/FxBjArGOft — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 december 2017

Update 08:15 uur: Snowworld

In verband met het verplichte bod van de Belgische miljardair Marc Coucke heeft Snowworld al eerder de voorlopige cijfers bekendgemaakt. Deze zijn nu door de accountant bekrachtigd.

Het dividend wordt verhoogd van €0,30 naar €0,40 in contanten of 1 nieuw aandeel voor 21 bestaande.

Update 08:00 uur: Shortsell

De AFM heeft gisteren 9 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 19 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 29 december 2017

Update 08:00 uur: Adviezen

Update 08:00 uur: Laatste handelsdag

Welkom op de laatste handelsdag van het jaar. De beurs blijft geopend tot 17:35 uur.