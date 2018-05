Jilles van den Beukel dat was een goede opsomming van de huidige olie&gas positie, bedankt, maar 'pas op' als je gaat zitten zeiken onverantwoordelijk dat CO2 is giftig terwijl dit uit mijn mond komt of uit Pernis aan de plantjes verkoopt wordt in Den Lier zodat je gebakken tomaten met uw Inglish Brekvest kan genieten.

Ja de olie&gas is verwikkelt met dat geloof van centrale banken der schulden af te betalen in plaats van 'energie intergratie'. Centrale banken doen aan wereld polarisatie dus 'muren' bouwen fysisch of financieel terwijl integreren schoner en dynamisch efficiënter zal wezen.

Om de goedheid van een bedrijf in te schatten om te investeren zal men hun departement van intergratie, boycot bypass, sanction busting of emigreren van hoofdkantoren in gaten houden.