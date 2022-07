AEX-index verlaat dalend trendkanaal

Ik ga als permabull mijn longs juist hier sluiten. Ik wou eigenlijk tot 715 wachten, maar ik geloof niet dat we dit deze week nog gaan zien.

Hoop dat ik rond 675 weer kan instappen, in ieder geval de kans krijg.



Technisch is e.e.a erg verbeterd en ik geloof echt wel dat we dit jaar de 750 weer gaan zien.

Echter hebben we nu wel een stijging van 70 punten achter de rug.

Om na zo'n stijging gelijk een trendreversal te bewerkstelligen en eigenlijk gewoon de bullmarkt te hervatten vind ik persoonlijk wel erg veel gevraagd.



Aan de andere kant hangt veel af van de centrale banken en daarvan weet ik zeker dat deze een soepel beleid zullen gaan voeren. Dus minder of zelfs helemaal geen rente verhogingen meer (behalve wat nu loopt). Daar anticipeert de markt ook op.

1 ding is zeker, de ECB gaat helemaal niks doen. Het zou mij al enorm verbazen als ze meer dan 0.25% verhogen.