Olieprijs stijgt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 75,57 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,4 procent duurder. De olieprijzen begonnen de dag lager. Volgens analist Peter Cardillo van Spartan maken oliebeleggers zich zorgen over de impact van de omikronvariant van het coronavirus op de vraag naar olie. Tijdens het kerstweekend werden wereldwijd vluchten geannuleerd omdat personeel van luchtvaartmaatschappijen besmet waren met covid, als ook vanwege de afgenomen mobiliteit door nieuwe coronamaatregelen. Gedurende de sessie wist WTI maandag te herstellen. Analist Robert Yawger van Mizuho wees op het algemene positieve sentiment en zag een correlatie met de rally van de S&P 500, die maandag op weg is naar een nieuwe recordstand. Volgende week komen de OPEC en zijn bondgenoten samen om te praten over de situatie op de oliemarkten. Sommige analisten verwachten dat OPEC+ de productie zal verhogen, hoewel omikron ervoor kan zorgen dat de olieproducerende landen de huidige afspraken zullen handhaven. "Als ze hun afspraken handhaven, dan kan dit druk zetten op de olieprijzen", volgens analist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets. Bron: ABM Financial News

