The Hydrogen Economy



Onlangs werd het boek van Jeremy Riffin met genoemde titel door tante Pos bij mij thuis bezorgd.

Na zorvuldig gelezen te hebben en bepaalde passages nog eens goed bestudeerd ben ik tot een aantal conclusies gekomen die ik hieronder zal bespreken.



Zowel de oude als de nieuwe wereld was en is afhankelijk van de behoefte aan energie.

Of we nu denken aan brandstoffen, agricultuur of slavernij/werkkrachten, het gaat in alle gevallen om energie dat gebruikt en ingezet wordt in een productieproces. En dit proces moet je ruim zien.

Vooral in de moderne tijd is energie en energiebehoefte niet meer weg te denken. Ze lopen als een rode draad door onze levens en de maatschappij.

Je kunt het zo gek niet bedenken of olie, het belangrijkste energieproduct heden ten dage, kom je tegen. Van auto’s en machines (voortstuwing en als smeermiddel) tot plastics en medicijnen. Hoewel we in het algemeen niet gauw stilstaan bij energietekorten, het is immers al weer zo’n 30 jaar geleden dat we autoloze zondagen hadden en we in lange rijen stonden om een paar liter benzine te bemachtigen, vanwege een oliecrisis die ontstaan was doordat een aantal Arabische olieproducerende landen gehele of gedeeltelijke levering weigerden, kan dit elk moment weer gebeuren.

In die tijd was de Westerse wereld bijna volkomen afhankelijk van de toevoer van olie uit die landen. Omdat dit niet meer mocht voorkomen, werd in de jaren erna alles op alles gezet om onafhankelijker te worden van die Arabische landen. Vooral in Amerika waren overheid en oliemaatschappijen erg actief met zoeken naar olie op eigen bodem, maar ook in niet- Arabische landen. Vele olievelden werden aan het arsenaal toegevoegd maar weinige waren zo omvangrijk als die in Saoedie Arabie en Irak bijv.

We moeten, in navolging van de wetenschappers en deskundigen op dit gebied, constateren dat we binnenkort in de piek van het verbruik zitten van de olievoorraden. De gemiddelde mening is dat rond 2010 die piek bereikt is en dan gaat het snel bergafwaarts. Zelfs de grootste optimisten geven toe dat enkele biljoenen vaten meer die nog gevonden zouden worden, een druppel op de gloeiende plaat is.

We moeten niet vergeten dat door een stijgende economie het verbruik van olie drastisch stijgt, maar ook door de enorme aanwas van de mensheid en niet in het minst ook omdat landen als China en India naar dezelfde levensstandaard groeien als wij, Westerlingen.

Amerika, een land dat 5% van de wereldbevolking telt, heeft een energieverbruik van 25% van de wereldbehoefte. Je kunt wel nagaan wat het wereldverbruik wordt als China en India dezelfde kant opgaan. Hoe dan ook zal rond of na 2010 voor energie/olie beduidend meer betaald moeten worden dan nu het geval is. Waar schaarste is gaan de prijzen omhoog.



Niet alleen omdat de prijzen door het plafond zullen gaan, maar vooral omdat de uitdrukking “op = op” in toenemende mate gaat gelden, zal er uitgekeken moeten worden naar andere energievormen. Goed, zult u zeggen, dat wordt toch al gedaan! Denk aan zonne-energie, witte stroom uit de bergen, eb en vloed krachtcentrales, windparken, kernenergie en wellicht kernfusie. Dit laatste staat nog in de kinderschoentjes, terwijl de overige alternatieve energievormen nauwelijks 5% van de behoefte dekken.



Wat is dan de oplossing?

Kijk naar de titel en u weet het: hydrogen ofwel waterstof. Met waterstof wordt al in de praktijk gewerkt en is al een bewezen schone energievorm. Autofabrikanten zijn al ver in die ontwikkeling en binnen enkele jaren kunnen we auto’s op de weg verwachten die op waterstof rijden. Bussen op waterstof, rijden al proef in onze steden en de wereldsteden.

Op Groenland kun je al waterstof tanken omdat Shell daar een proefstation heeft.

Waterstof is een schone energie, want het waterstofgas wordt uit water gehaald en het water komt schoon terug in het milieu. Geen enkele verspilling, geen vervuiling, altijd en overal verkrijgbaar en onuitputtelijk! Er is één maar… en dat is dat er enorm veel werk verzet moet worden om de infrastructuur zodanig te veranderen dat we op een redelijk normale en vloeiende manier door kunnen gaan met onze industrieen, autorijden, verwarmen en afkoelen van onze huizen, kortom onze energiebehoefte. Dat is tot nog toe altijd gelukt als de nood hoog was, kijk maar terug in de geschiedenis. En dat zal weer lukken want we kùnnen gewoonweg niet anders! Als de nood hoog is worden er uitvindingen gedaan, als er een oorlog gewonnen moet worden, worden mensen extra inventief. Dus ook dit keer zal het (moeten) lukken. Het zal bergen werk geven, maar ook opleveren. Een nieuwe mijlpaal in ons streven om onze welvaart te behouden en naar een betere en in elk geval schonere toekomst. Kortom, een nieuwe opwindende economie!

Er zijn bedrijven die zich met deze toekomst bezighouden. Het Canadese bedrijf Ballard Powers bijvoorbeeld. Ook bedrijven als Vaillant (de bekende geyser en verwarmingsketel) werken aan de ontwikkeling van verwarmingsketels op basis van waterstof/fuel cells. Maar ook zijn er beleggingsfondsen die dit bedrijf evenals andere bedrijven die in deze nieuwe ontwikkeling meedoen maar ook bedrijven die alternatieve energie als toekomst zien, in hun pakket opnemen.



In mijn ogen echter is de enige grote kanshebber op dit moment: hydrogen/waterstof, omdat het overal te produceren is, schoon is, te distribueren is en nooit opraakt. Het is vrij gemakkelijk decentraal, dus los van de huidige energiebedrijven en oliemaatschappijen, op te stellen.



De mensheid moet snel zijn anders gaan we ten onder zoals de Romeinen en andere beschavingen ten onder gingen aan de tekorten aan energie.

Voor een jonge belegger is dit de kans bij uitstek om over een jaar of tien, twintig de vruchten te plukken van zijn juiste vooruitblik. Overigens hoop ook ik nog een graantje mee te pikken!

vr.gr. duro