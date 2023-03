Nestlé test hervulbare automaat voor Milo en Koko Krunch om de eliminatie van wegwerpverpakkingen te onderzoekenINDONESIË - Nestlé heeft een pilotprogramma voor hervulbare automaten gelanceerd voor Milo en Koko Krunch als onderdeel van haar inspanningen om nieuwe oplossingen te verkennen die de behoefte aan wegwerpverpakkingen helpen elimineren.Dit specifieke programma is het resultaat van de afgeronde pilot in Zuid-Jakarta die in 2021 werd uitgevoerd, waarbij Nestlé herbruikbare en hervulbare containers op de markt bracht voor Milo, Dancow en Koko Krunch.In het programma hadden consumenten de mogelijkheid om de producten te kopen van driewielerkarren die waren uitgerust met navulbare dispensersystemen.Volgens Nestlé hebben de bevindingen uit het pilotprogramma waardevolle inzichten opgeleverd die het een duwtje in de rug gaven om aan de tweede fase van de pilot te beginnen, waar mensen Milo en Koko Krunch kunnen kopen.In de tweede fase van de brede, zoals nieuwe oplossingen, heeft het bedrijf innovatieve machines onthuld die tijdens een proefperiode van vier tot zes maanden beschikbaar zullen zijn voor twee lokale retailers in Indonesië.De Zwitserse multinational voert de pilot uit in samenwerking met de start-up Qyos by Algramo.Verpakkingsexperts in de R&D-centra van Nestlé in Singapore en Zwitserland werkten samen met de Nestlé-teams in Indonesië, evenals de start-up voor de ontwikkeling van de automaten.Met behulp van hun expertise hebben ze ervoor gezorgd dat de hervulbare systemen de veiligheid en versheid van producten in de hele toeleveringsketen behouden, terwijl ze rekening houden met de lokale context, zoals hete en vochtige klimaatomstandigheden in Indonesië.Nestlé legde uit dat consumenten hun containers kunnen meenemen, of dat ze containers kunnen kopen die beschikbaar zijn op elk van de locaties.Via een QR-code hebben ze digitaal toegang tot productinformatie die typisch op de verpakking staat, zoals ingrediënten, voedingswaarden en houdbaarheid.Gaelle de Mestral, Head of R&D Packaging bij Nestlé, zegt: "We onderzoeken actief innovatieve, alternatieve leveringssystemen zoals bulk-, hergebruik- en navulopties in verschillende productcategorieën.""Door deze tweede pilot voor Milo en Koko Krunch uit te voeren, kunnen we nieuwe inzichten opdoen die op onze producten kunnen worden toegepast, en kunnen we de effectiviteit van het hervulbare systeem bij het voorkomen van verpakkingsafval in de toeleveringsketen verder beoordelen."Samer Chedid, president-directeur van Nestlé Indonesia, merkte op dat het bedrijf lokaal de ontwikkeling van duurzame verpakkingen voortzet door een tweede onderzoek naar het hervulbare systeem te starten."We hopen dat we door middel van de technologie van de Nestlé x Qyos-navulmachine de overheid kunnen ondersteunen om mensen aan te moedigen het gebruik van verpakkingen te verminderen en tegelijkertijd bij te dragen aan ecologische duurzaamheidsdoelstellingen in Indonesië", benadrukte Chedid.Nestlé zegt actief samen te werken met start-ups, leveranciers en academische instellingen om nieuwe verpakkingsmaterialen en oplossingen te onderzoeken en te ontwikkelen om het wereldwijde probleem van plastic verpakkingsafval effectief aan te pakken.In januari 2023 voerde het verwerkingsconglomeraat met hoofdkantoor in Vevey ook een pilottest uit voor Nesquik herbruikbare containers in Duitsland in samenwerking met start-ups, lokale retailers en andere partners.circolution testte “Anita” met drie merken in de praktijk – “Nesquik” van Nestlé, “Hoppenworth & Ploch” en “BE.AN”. Anita in Steel' is de naam van de eerste verpakkingsoplossing die dankzij gasdichte sluiting ideaal is voor lang houdbare levensmiddelen, aldus de startup.