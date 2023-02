Ook binnen D66 klonk hardop verbazing over ploeterende wethouder Rijxman

AMSTERDAM - Ze werd binnengehaald als bestuurlijk zwaargewicht, maar al snel krabden vriend en vijand zich achter de oren: waarop was dat imago eigenlijk gebaseerd? Shula Rijxman (63) wist niet te overtuigen als wethouder in Amsterdam. Dinsdag trok de D66’er haar conclusies, ze stapt per direct op.



Toen ze in mei gepresenteerd werd aan de Amsterdammers, noemde D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig haar een powerhouse. Jarenlang was zij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de NPO. Daarmee was zij de machtigste vrouw in Hilversum.



Er was tegelijkertijd hoon toen bleek dat Rijxman een politieke afslag nam voor D66. Kort voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen greep ze als NPO-baas niet in toen er kritiek was over een Sigrid Kaag-documentaire. Het zou een reclamespot voor D66 zijn. Maar Rijxman noemde het een ’zuiver journalistiek product’. Zie je wel, riepen de critici toen zij anderhalf jaar later zelf D66-politica werd.



Klokkenluider



Rijxman nam meer bagage mee uit Hilversum dan haar lief was. Er bleken meerdere meldingen te zijn over mogelijke belangenverstrengeling. Vanuit de NPO kwam een klokkenluider tevoorschijn die zijn verhaal wilde doen bij het ministerie. Niemand wist dat de hoogste ambtenaar daar een goede vriendin van Rijxman was. Ze hadden het allebei niet gemeld.



Een andere melding ging over een privévakantie die Rijxman genoot met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker. Het leverde verschillende onderzoeken op, waarvan er een nog altijd loopt. In de wandelgangen van de Stopera vragen ze zich af of een lopend onderzoek van het Commissariaat voor de Media heeft meegespeeld in de beslissing van Rijxman.



’Fluisteraars’



Maar zoals een raadslid al zei na het debuut van Rijxman als wethouder: „Als ze opstapt, dan is het niet om de perikelen bij de NPO, maar om wat ze hier laat zien.” In een vergadering kort na de zomer ontploften de telefoons op het Amsterdamse stadhuis. Wie er niet was, zette snel de livestream aan. Ontluisterend, werd het genoemd. Rijxman had geen dossierkennis, kwam niet uit haar woorden en leunde volledig op soufflerende ambtenaren die zij haar ’fluisteraars’ noemde. Ook in latere debatten bleef ze die hulplijntjes nodig hebben.



Rijxman was echt niet de enige wethouder die zich tijdens debatten informatie laat influisteren door druk appende ambtenaren op de tribune. Waaraan het haar vooral ontbrak, was de bravoure om er vervolgens een overtuigend verhaal van te maken. Dat leverde pijnlijke stiltes op in de Amsterdamse gemeenteraad. Overigens was niet alle kritiek fair. Bijvoorbeeld dat ze constant ’ongeïnteresseerd’ kauwgom zat te kauwen tijdens vergaderingen. Dat was omdat zij vanwege keelkanker geen speeksel meer aanmaakt.



Verbazing



Aanvankelijk klonk de uitleg dat Rijxman als zijinstromer even tijd nodig had om het ambacht eigen te maken. Maar ook bij ambtenaren en partijgenoten vervloog de laatste maanden langzamerhand de hoop dat dit ooit zou gebeuren.



Binnen D66 klonk gaandeweg ook hardop verbazing. Ze kwam toch van een belangrijke positie? Bovendien bleek het opeens een mysterie wiens idee het überhaupt was geweest om Rijxman naar Amsterdam te halen. Niemand die het nog durfde te claimen.



Dinsdagochtend liet ze haar team, partijgenoten en collega’s weten dat ze per direct stopt. „Ik ging ervan uit dat daarbij mijn ervaring als ondernemer en bestuurder, in combinatie met die van de mensen die al langer werken in het publieke bestuur, een meerwaarde zou opleveren”, schreef ze in een verklaring.



Wachtgeld



„Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me dan ik van tevoren had gedacht. Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daaruit heb ik vandaag mijn conclusie getrokken”, aldus Rijxman. Ook al was ze slechts acht maanden in functie, ze heeft nu wel recht op twee jaar wachtgeld, ruim twee ton in totaal.



Aan motivatie en ambitie ontbrak het Rijxman overigens niet. Ze woonde bij haar aantreden in Blaricum, maar verhuisde voor het wethouderschap naar Amsterdam. Dat had niet per se gehoeven. Ook zag zij zelf wel degelijk een stijgende lijn in haar optreden. Dat ze nu toch zelf de knoop doorhakt, komt daarom alsnog als verrassing.