TT 2023 - what to expect?



Nieuwe maps

Voor TomTom is 2023 een belangrijk jaar waarin een nieuwe digitale kaart live gaat (eind Q2) die op zowel nieuw is qua technologie en verdienmodel. Dit is niet zomaar iets, niet alleen omdat er jaren aan gewerkt is, maar ook omdat het het core product van TomTom is. Lagere kosten, hogere kwaliteit en grotere dekking dankzij toegang tot super sources; OSM en sensor data van grote autofabrikanten. De onderste laag wordt buiten de deur gezet onder de naam Overture en onderhouden samen met enkele tech giganten wat kosten bespaart, dekking en rijkheid vergroot, waardoor er nieuwe markten bediend kunnen worden en een entreepunt ontstaat als leadgenerator voor partijen waar TT nooit mee in contact was.



Nieuw Enterprise verdienmodel en ‘outline’ van groei

Er komen nieuwe prijzen die eenvoudiger zijn, op groei gericht zijn (dus geen fixed fees meer) Telematics betaalt bijvoorbeeld een fee per voertuig en een app ontwikkelaar een fee voor traffic) en prijzen zijn meer ‘tailored’ naar specifieke doelgroepen zoals de twee net genoemde voorbeelden. Het doel van TT is om op de medium term de Enterprise omzet te verdubbelen. In 2023 zou een ‘outline’ (de contouren) zichtbaar moeten worden van het groeipotentieel van Enterprise. Voor verdienmodel, zie de presentatie van Johan Land (ex Google Waymo) op de TomTom CMD site.



Enterprise sales

Met Overture ontstaat een instappunt voor nieuwe klanten om daarna te upsellen. Er staan sales teams klaar per 'verticle' (segment) en 'region' (continent) om klanten te winnen vanaf de lancering. De grote klanten gaat TT zelf achteraan. Als Overture partners zijn Meta, Amazon, Microsoft voor de hand liggende targets. Meta zal Overture als basis implementeren in Facebook en Instagram en Amazon zal haar delivery routes en pick-up points erin onderhouden. Ook food delivery wordt een segment met duidelijke usual suspect klanten: UBER EATS (UBER is al klant) en JustEat (Vigreux is daar voorzitter RvC). Ook Booking.com werd expliciet genoemd als prospect. Kleine klanten en app developers gaat TT niet zelf achteraan (behalve online) er komt een indirect verkoopmodel komt, met resellers die TomTom map licenties verkopen.



Automotive

Het automotive segment heeft nu een paar maanden groei te pakken doordat de chiptekorten als sneeuw voor de zon verdwijnen en ineens zijn omgeslagen in chip-overschotten en lagere chips prijzen. (Ook goed voor de TT PND by the way). Door afkoelende conjunctuur hebben consumenten electronica bedrijven hun chips bestellingen gereduceerd. De groei cq herstel hiervan wordt geremd indien de consument de hand op de knip houdt door inflatie of onzekerheid conjunctuur. Ik denk echter als de economische groei 0,5% is, dat de groei door verdwenen chiptekorten een veel sterker effect hebben dan de wat voorzichtige consument. Je krijgt sowieso geen vertragingen meer in model introducties.



Wat Automotive gaat helpen in deal-activiteit is dat per juli 2024 ISA in heel Europa verplicht wordt. Dit zou het orderboek van 2,4 miljard verder moeten gaan uitbreiden.



Dit is wat de EU adviseert:

“ It is however clear that systems employing a combination of a camera system, Global Navigation Satellite System (GNSS) and up-to-date digital maps are considered the state of the art systems with the greatest real-world performance and reliability.”



Wat Goddijn er zelf over zei was dit:

“in the short term, OEMs have scrambled to get, from their existing suppliers, the data. I think with our increasing market share, we will see significant growth, also in ISA, and significant market share wins in the ISA product going forward.”



EVENTS



CES

Het jaar zal echter eerst aftrappen met de CES, waar TT aanwezig is en onder andere de eerste implementatie van Digital Cockpit (Indigo) zal demonstreren met de launching customer. Daarnaast nieuwe product demo en wie weet nog ander nieuws over partnerships bestaand of nieuw. Stellantis, Bosch, FoxConn platform en nieuwe EV-startups… er zijn diverse presentaties van producten waar TT in zit, maar of dat ook wordt benoemd is even afwachten. Zullen ze nog iets over het orderboek zeggen? Einde jaar op 2,4 miljard gebleven?



Jaarcijfers

De cijfers van 2022 zelf zijn wel zo goed als bekend en zullen bovenin de range uitkomen vanwege Automotive herstel. De outlook voor 2023 is reeds bekend dus die kan geen verrassingen kennen. Maar 0% FCF blijft een boodschap die zeer doet bij beleggers en wordt uitgelegd als “weer een verloren jaar”. Het wordt wel het jaar met een knik. Er wordt met 200-300 man gewerkt aan het live krijgen van het maps platform, dus je krijgt de eerste jaarhelft nog veel kosten aan de nieuwe kaart, zonder nieuwe baten. Na Q2 kunnen kosten lager worden en kunnen we de markt reactie zien.



Overture

Gaan meerdere partijen zich aansluiten bij Overture? Hoe gaat HERE reageren op Overture? En wat als HERE zich wel aansluit? Dan krijg je een situatie dat HERE en TT beiden dezelfde basemap hebben, de kosten daarvan delen en dit gebruiken als springplank om beter tegenover Google te concurreren.



Overigen

- Gaat HERE nog eens naar de beurs?

- Gaan we Google nog zien in de markt? Wellicht aanpassingen in hun samenwerking model omdat de huidige niet goed aansluit bij wensen autofabrikanten?

- Consumer PND, hoe lang verwacht TomTom ermee door te gaan. In elk geval heel 2023 zo lijkt het. Binnen Consumer zal de TomTom Amigo app het eerste product worden met de nieuwe map, voorzien van de Overture basis en met de OSM data erin. Dit zal een concurrent worden van Google Maps — beter geschikt voor non-auto en ook veel meer POI vanuit Facebook.



Een goed 2023 aan alle beleggers, investeerders, traders of welke categorie je jezelf ook toe rekent!