De bedoeling is om zo veel mogelijk (particuliere) beleggers en beleggingsclubs en family offices, noem het maar op, die belegt zitten in ING te bundelen om zo een vuist te maken tegen hedge en shortfondsen..! (Hell, voor mijn part doen zelfs de institionlen mee zoals een ABP, ga je helemaal een impact hebben..!!!) En dus om zo gezamenlijk de koers op te drijven!Dat kunnen we doen door nu al vandaag, op de dag van de presentatie van de Q-cijfers en aankondigen hoogte dividend ING(0.17)als een collectief voor dat dividend de aandelen, liefst bestens aan te kopen aan de beurs..Wat rekenvoorbeelden minus de 15% dividendbelasting. Alhoewel de meesten die wel terugkrijgen aan het einde van het jaar via de IB.. Gaat hier wel om vrij ruwe cijfers. zeg ik er meteen bijStel je hebt 10.000 stukken. * 0.17: 100*85% = 0.15 cent(afgerond) X 10.000= € 15001500: 9.30= 161 stukken ING afgerondStel dat 30.000 kleinere en grotere particuliere beleggers op één of andere wijze van deze 1e dividend sharebuyback actie horen en dit doen :heb je 30.000* 161= 4.830.000(4.8 miljoen stukken) koersdruk omhoog vandaag.. Op een Volume 10 daags gemiddelde14,845M kun je dus de koers zeer fors hoger neerzetten als voldoende (particuliere) beleggers hier aan meedoen..Er beleggen 1.9 miljoen huishoudens in NL. Plus nog een anderhalve ton beleggingsclubs= 2 miljoen midden en kleinere beleggers..Laat daar nou eens 5% aandelen ING van hebben, dan praat je over 100.000 particulieren die ING aanhouden, laten eens zeggen dat al deze beleggers gemiddeld 500 stukken hebben (inc. beleg. clubs) heb je dus 100.000* 500= 50 miljoen stukken bij particulieren alleen in NL(buitenland laat ik er nu even buiten) 50. mil* 0.15 interim dividend = 7.5 miljoen euro aan interim dividenden : 9.3 huidige koers zijn 806.451 stukken die er bestens geknald kunnen worden vandaag .Zeg een miljoen stukken voor het gemak, op 14.5 mil. volume: dus 7.2 miljoen gekochte stukken worden er 8.2 miljoen. Genoeg koersdruk om de koers ruim een euro hoger te kunnen zetten..Wie doet er mee aan de dividend sharebuyback ING?1-J. Bonds (we moeten toch érgens beginnen.. ;-)2- Robert F3-(kopieer hier je eigen naam en repost dit bericht. Kijken hoe evr we komen..)Brokers zoals Saxo of De Giro hebben allemaal stukken op plank liggen. Anders mis je dus die uptick in de koers, want Saxo koopt ze zelf niet rechtstreeks aan de beurs vandaag. Meestal kopen dit soort grote brokers in OTC-deals hun stukken voor het dividend..Eind april 2023 moeten we ruimschoots voor het slot dividend van 2023 opnieuw deze actie op het forum in starten.Het dividend is dan ergens tussen de 2x en 3x zo groot. Kun je nagaan wat dat voor een impact gaat hebben op de koers..!