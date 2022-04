Aandeel Neways Electronics AEX:NEWAY.NL, NL0000440618

Update: Neways boekt weer winstOrderboek goed gevuld.(ABM FN-Dow Jones) Neways heeft in het afgelopen jaar dankzij hogere marges meer winst geboekt. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van Neways.In het afgelopen jaar boekte Neways een omzet van 469,5 miljoen euro, een daling van 1,9 procent op jaarbasis door de afbouw van "minder rendabele omzet". Door aanhoudende materiaaltekorten en verstoringen in de toeleveringsketen is groei van de omzet bij bestaande klanten bovendien ingeperkt, voegde Neways toe.De orderintake nam wel met 47 procent toe naar 614 miljoen euro, waardoor de orderportefeuille eind 2021 uitkwam op 364 miljoen euro. Dit was een stijging van 62 procent ten opzichte van eind 2020, mede dankzij vraagherstel in Automotive, aantrekkende vraag in Medical en aanhoudende vraaggroei in Semiconductor.De brutomarge als percentage van de omzet steeg van 36,7 naar 39,2 procent als gevolg van de focus op winstgevende omzet en positieve mix-effecten, aldus Neways.Het genormaliseerde EBITDA-resultaat steeg met 27 procent tot 27,5 miljoen euro dankzij de margeverbetering.Onder de streep stond een winst van 8,7 miljoen euro. Dit was in 2020 nog een verlies van 3,9 miljoen euro.De nettokasstroom kwam uit op 33,4 miljoen euro negatief, onder andere door een hoger werkkapitaalbeslag, eenmalige cash out-effecten gerelateerd aan de reorganisatie in Duitsland en de integratie van twee vestigingen in Nederland en terugbetaling van uitgestelde belasting.Neways zegt sterk gepositioneerd te zijn voor verdere groei in 2022. "De orderportefeuille ligt op een hoog niveau, de marktontwikkelingen zijn positief en de vraag naar System Innovator oplossingen vanuit klanten krijgt tractie", aldus het bedrijf. "Aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen, hoge energiekosten en stijgende inflatie kunnen echter een dempend effect hebben op omzet- en/of winstontwikkeling in 2022", waarschuwde het bedrijf.Neways is vrijwel volledig in handen van Infestos van Bernard ten Doeschot. Er is nog een pluk van circa 2 procent van de aandelen genoteerd aan Euronext Amsterdam. Mogelijk komt er nog een squeeze-out, maar vooralsnog wordt de notering in stand gehouden.Update: om toelichting Infestos te geven.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999