Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

Spannend.



Oktober bij de cijfers 5.94 aangetikt :-)



En nu op 9.11, daasss toch 53%, niet :-)



Het komende jaar volgens DR en ik ga mee :-)



2022 is het jaar waarin alle OEM’s strategische lange termijn keuzes moeten maken voor de komende 10 jaar……..



2022 is het jaar dat duidelijk moet worden welke taartpunt TT krijgt ….



2022 is het jaar dat alles wordt voorbereid bij VW en Cariad voor de uitrol van het nieuwe platform in 2023 …..



2022 is het jaar vooor Stellantis om contracten met alle partners te sluiten voor de uitrol van de 3 nieuwe platforms in 2024….



2022 is het jaar dat Toyota, Lexus, Subaru, Suzuki en Daihatsu de megadeal met TT bekend maken…..



2022 is het jaar dat Hyundai, KIA (incl Genesis) meer modellen zullen voorzien van L2+ met TT…..





2022 is het jaar dat Chinese EV’s starten met leveringen in Europa en ADAS of HD Maps nodig hebben ……



2022 is het jaar dat Renault, Nissan en Mitsubishi zich achter de oren krabben en alsnog kiezen voor privacy by design …… Volvo idem ….. dus ik voorspel en verwacht wat inkeerders



2022 is het jaar dat HERE met een SPAC naar de beurs gaat, Mobileye met een IPO en MapMyIndia kan laten zien of ze verder kunnen stijgen na de beursnotering vorige week (+70% nu)



2022 is het jaar dat er meer bekend wordt over de Apple Car en of TT daarin nog een rol gaat spelen met hun HD Maps. TT en Apple hebben een verleden.



Kortom 2022 wordt hét jaar voor TomTom en EV/AV….. hopelijk meer deals dan afgelopen jaar en een fantastisch orderboek, backlog en Outlook.



Vanwege de geringe freefloat kan het heel hard gaan met de koersstijging …. zeker als ook Stelantis en Toyota vol ook kiezen voor TT … dat lokt een overnamebod uit van MSFT, Bosch of Nvidia.



Tja.



Is een overname afhankelijk van de harde omzet of mogen het ook de deals zijn :-)