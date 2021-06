Daytraders« Terug naar discussie overzicht

Hallo lezers,



Recent aangemeld op deze site omdat ik mijn kennis wil vergoten in dat gene wat ik inmiddels al ruim 2 jaar doe. Namelijk day traden. Voor mij geeft het mij een mentale rust en mijn doelen zijn natuurlijk beter worden ''niet winst gericht'' .



Ik zal me ff uitgebreid rustig voorstellen voor die gene die het wel leuk vinden.



Het vreemde is dat ik totaal geen marketing, financiele of dergelijke opleiding heb gedaan m.b.t de markten. Ik heb het mijzelf geleerd door gewoon logisch na te denken vanuit een andere perspectief, de grote institutie traders want deze halen de snelle winstmakende beginners eruit wat alvast mijn eerste denkwijze.



Tevens heb ik bodybuilding gedaan op hoog niveau met sponsoren, voeding sponsers en kleding sponsoren, mijn doel was Mr Olympia worden. Dit was mij bijna gelukt, maar helaas wegens destijdse hartproblemen was ik genoodzaakt om te stoppen met pijn in mijn hart. Dieze sport heb ik destijds vanaf mijn 12de tmt mijn 30ste gedaan.



Eenmaal gestopt voelde ik mij erg nutteloos, mijn hele structuur, regels, levens stijl was compleet weg, en daar heb ik veel last van gehad. Todat ik traden ondekte, ik heb eigenlijk geen idee hoe ik hier op kwam, het kwam van de ene dag op de andere dag.



Maar ik merkte gelijkenissen in bodybuilding en daytraden namelijk de regels, de structuur, het eerlijk naar je zelf kijken als de stap te groot is b.v, de mentaliteit, alles gewoon. Me structuur, regels en me doelen waren weer terug gekomen maar dan in een andere branche.



Momenteel handel ik alleen in crypto, ik heb zelf geen crypto of dergelijke, daar heb ik niet veel mee, ik hou van het handelen, de regels ect. en de vooruitgang.



Zoals in bodybuilding moet je rustig beginnen en de stappen niet te groot maken want anders krijg je blessures en dergelijke, met traden is het ook zo, neem je te grote stappen ineens dan maak je gewoon keiharde blunders, dit heb ik ook meegemaakt natuurlijk. Het eerlijk naar je zelf kijken, kan ik het of kan ik het ''nog'' niet is zeer belangrijk merkte ik ook.



Tevens heb ik altijd keihard gewerkt geinvesteerd voor een baas. Heb hard lopen zweten en hen hebben hard gelachen want ik werkte toch zo hard en hey als ie ff wil overwerken dan doet ie dat graag toch.



De daytrading levenstijl heeft mij momenteel de vrijheid gegeven en de financiele ruimte die ik met werken nooit had kunnen bereiken, ik zal je zo vertellen, ik heb een wajong met betrekking tot adoptie problemen rond 2008, dus kan je voorstellen dat werken niets voor mij opleverde ondanks dat ik hard heb lopen zweten 20 jaar lang.



Door het traden werd ik slimmer en slimmer, ik begon zelfs keuzes te maken m.b.t daytrading in mijn persoonlijke leven, zo van, wat brengt waarde in me leven. Me vrienden die de hele tijd buiten hangen, iedere dag met tegen zin naar hun werk gaan? Vrouwen die alleen maar fun willen? onnodige producten kopen? auto?



Ik heb letterlijk alles keihard aan de kant gezet als iets mijn niets mentaal en physiek vooruit bracht. Ik had dit eerder moeten doen, ook in de sport wereld.



Me denkwijze is nu zo, verdoe je mijn tijd en brengt het geen waarde dan stop ik meteen met dat gene, ik short dat gene dan just like that zeg maar haha. En geloof mij, ik ben tot op heden nog niemand tegen gekomen die daadwerkelijk waarde toevoegd en dat vind ik best hoor. Ik ben vrijwel iedere dag alleen, ik zie alleen mijn ouders en mijn kleine neefje daar voel ik me goed bij omdat hen er ook altijd voor mij zijn geweest.



Meeste buitenstaanders zien mij alleen als ik naar buiten ga en dat is heel zelden haha, dit wil niet zeggen dat ik introvert of desociaal ben of dergelijke, ik maak vrijwel met iedereen een praatje gewoon om te kijken hoe die gene denkt en wat hun verhalen zijn.



Ik heb geen auto, hoef ik ook niet vind ik zonde van mijn geld, belastingen ;). Doe vrijwel alles met een taxi, heb een vaste chauffeur die klaar staat voor me, ik ga 2x per week heerlijk naar de sauna met zwembad om mijn hoofd leeg te maken en na te denken over mijn foute trades wat ik beter had kunnen doen en gewoon heerlijk genieten van mijn vrijheid. Ik kan me dingen heel goed visualiseren en deze dingen uitwerken tot acties, pen en papier heb ik niet nodig.



Enkele mensen heb ik ook aangeraad om het eens te proberen, maar helaas haha ze gaven meteen op toen ze hun geld waren verloren, en ik snapte ook dat die gene er gewoon niet mentaal voor gebouwd waren. Ik zei dan wat heb je te verliezen en hun zeiden allemaal onzin die totaal geen redenen bleken te zijn, die mensen heb ik ook uit me leven gedaan.



Ik wil gewoon hiermee zeggen dat mensen erg makkelijk over traden denken, dit is totaal niet zo. Dit is gewoon een sport of hoe je het ook wil zien. En je hebt de doorzetters die het maken en je hebt de afzakkers, de snowflakes, de pfff never mind.



Maar 1 ding kan ik jullie wel vertellen en dat is dat ik dit gene wat ik nu heb bereikt, never nooit kon bereiken als ik voor een baas had gewerkt, ik betaalde 3/4 de van mijn gewerkte inkomen aan de belasting, de reis naar me werk, het etentijdens werk en ga zo maar door!



en nu, im reborn en dit is mijn moment om mijn dicipline, motivatie en alle te kunnen tonen en te investeren in me zelf dan aan aandere door..Opreis gaan, uiteten, taxi, eerste klas reizen en ga zo maar verder. Love the lifestyle again.



Ik wil ook zeggen tegen de mensen die het willen gaan doen, je gaat ervoor of je gaat er niet voor! Is je persoonlijke leven niet oporde en maak je in je persoonlijke leven al foute keuzes dan worden je trades ook klote en dan ga je ook foute keuzes maken en dat is zonde geld, zoals ze zeggen je moet echt geen emoties hebben bij verlies, want van verlies wordt je alleen maar beter en sterker,, traden is voornamelijk mentaal heb ik ook gemerkt het gaat mij niet om het geld, het gaat mij erom dat ik als ik 40 ben een lekker leventje kan hebben op mijn manier door te genieten en gaan en staan waar ik wil en ik doe momenteel wat ik leuk en soort van verslavend vind om iedere keer beter te worden, te falen en me portofolio met de maand zie groeien.



Ik hou ook niet echt van social media, facebook, twitter en weet ik het allemaal voor een onzin dus misschien ben ik hier weer snel weg als ik me informatie niet krijg wat ik wil maar ik geef het een kans om mijn hoof.



Dus dat was mijn verhaal mijn oprechte excuses voor evt rare zins opbouw, i dont care dit is int kort wie ik ben..



aangenaamd iedereen..





Greetsss