Ben benieuwd naar de variabelen waar iedereen naar kijkt om aandelen te bezitten, danwel te vermijden. Welke punten wegen zwaar voor jullie? Wie weet komen we met de opsomming van iedereens inzichten zelf ook tot nieuwe inzichten in onze beslissingen.



Geroeptoeter van het crashed of gaat naar 1000 mag, maar ik ben vooral benieuwd naar het waarom. Welke variabelen wegen zwaar voor jullie.



Hier zomaar wat brainfarts waar in aan denk in de huidige aandelen markt:







Waarom up?:



Economische groei:

- Economien gaan open.

- Na lang handen op de knip gaan mensen weer uitgeven en kunnen ook uitgeven met een record aan spaargeld.

- Vooruitzichten van groei zijn erg goed.





Waarom down?:



- Mensen gaan consumeren. Spaargeld en belegd vermogen wordt aangesproken. Dus verkoop van aandelen.

- Beurzen zijn al vooruit gelopen op de her-opening van de economie. Bezit van de zaak einde vermaak?

- De harde economische groei zorgt voor inflatie angst > Rente verhogingen. Dus een alternatief voor beleggen in aandelen.



Risico's (zowel positieve als negatieve)



Hoge schulden in de wereld door corona. Wat is het plan?

- Weg inflateren? Rente laag houden ondanks inflatie. --> positief voor aandelen. Jammer voor je spaargeld.

- Extra belastingen --> Negatief voor aandelen. Rem op groei.

- Uitstellen > Zorgt uiteindelijk voor onrust tussen groepen, jong oud, arm rijk, landen onderling > Slecht voor aandelen als conflicten escaleren of populistische leiders groepen uitsluiten/de schuld geven voor.....



bubbel in aandelen:

- Door lage rente, economische positieve vooruitzichten, geen rendabel alternatief om geld te bewaren, CB's die geld blijven drukken.

- Heeft een trigger nodig om te barsten.



Corona:

- Dit is een ongekende gebeurtenis dat veel heeft veranderd in de wereld. Zowel positief als negatief. De wereld is niet meer hetzelfde als voorheen.









Mijn plan (high level, want er is veel mogelijk in de omgeving dan) is als vogt. Ik hold nog steeds mijn aandelen (dat ongeveer de helft van mijn vermogen is).



Ik hou rekening met meerdere scenarios:

1: Er komt een grote daling

Actie: Ik zal bijkopen iedere 50 punten dat de AEX daalt. Dit gedaan tijdens corona en is mij goed bevallen.

2: Door de heropening neemt koop woede toe en de beurs stijgt zoals 96-97 in ongeveer 2 jaar met ongeveer 100%.

Actie: Ik ga iets doen wat ik als Buy and hold belegger niet vaak zal doen, maar ik haal tot 50% uit aandelen.

3: zijwaards of een geringe stijging/daling.

Actie: Nog steeds Hold en nog steeds niet (groot) bijkopen.



Beniewd welke punten voor jullie zwaar wegen in jullie beslissing.