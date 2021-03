Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

Over titels kun je twisten.



Vive heeft geopend en dus mijn zegen.



Adas komt er momenteel aan, eind 2020 3 miljoen gebruikers, eind 2021 5 a 6 miljoen, denk ik zeker.

HD zoekt nog naar momentum.

Vooral het verbeterde platform, gaat het verschil maken.



En Harold zei het al, vlak Enterprise niet uit.



Gaat TT zijn ambitie waarmaken in 2030.



1,8 miljard omzet, automotive 1 miljard Enterprise 0,8 miljard.



Kan zomaar andersom zijn.



Harold bij Q4 2020.



We further expanded our position in fleet and logistics by closing a new term agreement with – for our Maps APIs to Targa Telematics. And Targa will use the technology to help optimize the operational efficiency for their customers.



De deal met Verizon in Q1 2020, was dat Fleetmatics !!!



Die APIs voor fleet en logistics konden wel eens heel groot worden.



In 2017 2018 zei men, eigenlijk is TT een start up.