Hier kan U vanaf 4-1-2021 de AEX voorspellen.



De Dagvoorspellers 2021

HET REGLEMENT



* De bedoeling is het verloop van de AEX-index te voorspellen, elke beursdag.

* Je OPGAVE bestaat uit de verwachte opening om 9:00, het daglaag, daghoog en de slotstand van 17:35, in die volgorde. Opgeven kan tot twee cijfers achter de komma.

-- Verwachte OPENING om 9:00

-- Verwachte DAGLAAG

-- Verwachte DAGHOOG

-- Verwachte SLOTSTAND om 17:35

* Tussen de opgave staan 2 komma's. Het decimaal is een punt (vb 000.00,,)

* Opgeven kan tot/met 07:59. Dus 8.00 is TE LAAT.

-- Voor het bepalen van deze tijd wordt de IEX KLOK gebruikt.

-- Het is namelijk die tijd die bovenaan de post verschijnt en dus dient als referentie.

-- Er kan een TIJDSVERSCHIL zijn tussen IEX klok en uw computerklok. Hou hiermee rekening!

* Vaste deelnemer versus gelegenheidsdeelnemer:

-- Een vaste deelnemer: doet minstens 10 opgaven op 20 (maw 50% per maand). Dus na een

maand kan je vaste deelnemer worden.

-- Tot dan blijf je gelegenheidsdeelnemer.

* Opgave is te laat/geen opgave/foute opgave:

-- Gelegenheidsdeelnemer: geenenkele notering.

-- Vaste deelnemer ZONDER vooraf verzoek: average (gemiddelde) - 2 ptn.

-- Vaste deelnemer MET vooraf verzoek: average (gemiddelde) -1,5 ptn.

----- Met "vooraf verzoek" wordt bedoeld minstens 1 dag op voorhand.

-- Vaste deelnemers kunnen ook vragen om de slotstanden van de vorige dag te nemen en dan x punten plus of min.

-- Veel voorkomende foute opgave is bvb het omwisselen van hoog/laag of slot lager dan laag of opening hoger dan hoog…

----- Bij vaste deelnemers wordt in dit geval door de spelleider een tegenvoorstel gedaan (indien mogelijk).

- Opgaven mogen steeds HERZIEN worden zolang dit gebeurt tot/met 7:59.

* DE TELLING

- Het maximum te behalen punten is 20.

- Voor elke afwijking van de opgave met de slotstanden van die dag worden punten afgetrokken.

- Hier best een voorbeeld om het duidelijk te maken.

----- 546 542 550 545 slotstanden

----- 545 542 548 545 opgave van de deelnemer

----- 001 000 002 000 verschil = 3 punten

----- formule: (3 : 2 = 1,5) - 20 = 18,5 punten

* Om het spel uitdagender te maken krijgen de eerste drie elke dag een BONUS.

- Dagwinnaar: 2 ptn / tweede: 1 pt / derde: 0,5 pt.

- Bij gelijke standen worden de bonuspunten gedeeld. Bonuspunten maximum 3,5.



OPMERKING

* Vaste deelnemer MET vooraf verzoek: average (gemiddelde) -1,5 ptn.

-- Hier is wel een LIMIET namelijk een maximum van 30 handelsdagen/jaar met een maximum van 20 handelsdagen na elkaar. Vb voor jaarlijkse vakantie.

-- Is het maximum bereikt dan valt men terug op average - 2 ptn.

Het is iedereen vrij om te stoppen wanneer men wil. Verzoek om dit dan wel even te laten weten aan de spelleider.



Reintje