Aandeel Royal Dutch Shell A AEX:RDSA1, GB00B03MLX29

Okay mijn mening over wat de afgelopen dagen de downturn van RDS teweeg bracht , en wat de gevolgen op korte termijn kunnen zijn .

We mogen toch wel stellen dat de cijfers van RDS beter zijn dan die van Exxon en Chevron , echter de afgelopen dagen is een negatief sentiment rondom RDS aangewakkerd , hoe dit oa ontstaat , kan als er een groot aandeelhouder maximaal aandelen in de etalage zet , en daarbij analisten met negatieve uitlatingen de downturn voor hun eigen gewin nog eens extra aanwakkeren .

We vragen ons af hoe het mogelijk is dat ander aandelen met slechtere cijfers beloond worden en waarom de betere zoals RDS naar het lijkt in tegenstelling tot de andere afgestraft worden .

Naar mijn beleving creëert hier een grote speler negatief sentiment door de aandelen in de verkoop te zetten , hoe meer andere aandeelhouders in paniek raken en hier in mee lopen hoe harder deze grote spelers lachen , ze pogen met een negatief sentiment wat ze creëren met behulp van ergernis en paniek van de gewone belegger , de koers nog harder onderuit te schoppen .

Echter een mogelijk volgend scenario kan zich dan vervolgens afspelen , wat ons bij de rebound brengt , als de paniek groot is en veel aandeelhouders geestelijk gemarteld zijn en onterecht met verlies uitgestapt zijn , draaien de grote spelers die al enkele dagen hun aandelen in de verkoop hebben de zaak om en gaan ze opnieuw inkopen .

De koers kan dan explosief draaien en schiet dan voorbij aan de koers waarbij minder gelovige hun aandelen bij verkochten .

Resultaat de angst is uit de markt en de rust rondom RDS is weder gekeerd echter veel aandeelhouders die hun aandeel van de hand deden kijken dan tegen een koers aan die hun verteld dat ze op een slecht moment uitgestapt zijn .

De grote spelers hebben opnieuw een bult aandelen maar tegen een veel goedkopere prijs die de uitstappers voor hun gerealiseerd hebben .

Als de mark vervolgens aan gaat trekken en bedrijfcijfers worden weer beter dan kleurt de inhoud van hun portefeuille groen .

Mijn advies loop niet mee in de paniek die veroorzaakt wordt door de grote spelers en luister ook vooral niet naar analisten die negatief sentiment bekrachtigen , want dat is koren op hun molen .

Massa's aandeelhouders lopen achter analisten aan maar hebben niet in de gaten dat ze uitgemolken worden als ze in de visie van de annalist mee lopen .

Wat dacht jij nou dat een analist begaan is met jou als persoon en dat hij het goed met je voor heeft , lachen zodra de annalist een aandeel naar beneden praat is hij daar voor al uitgestapt , als de rek naar beneden er dan vervolgens uit is heeft deze zijn portefeuille op het meest gunstige moment weer lekker goedkoop opgetopt .

Rebound gaat onherroepelijk komen en deze is snel , het is de turnaround van rood negatief - naar groen positief , als je dan probeert te begrijpen wat er opnieuw ineens aan de hand is dan ben je te laat om er op te reageren .

Dit soort herstel komt onverwacht en gaat snel , binnen no time worden de lammetjes dan geofferd en als het te laat is dan pas komen ze tot de ontdekking dat andere er met hun geld vandoor zijn .

Voor wie het nog niet helemaal duidelijk is wie nu nog plannen heeft om uit te stappen loopt een verhoogd risico om door de wolf gegrepen te worden , wat psychologies wonden likken tot gevolg zal hebben .