Aandeel Arrowhead Pharmaceuticals OTC:ARWR, US04280A1007

Ik heb het al vaker aangegeven, maar ik verwacht veel van Abivax. Hun lead target ABX464 liet in fase 2a zeer goede resultaten zien tegen Colitis Ulcerosa (chronische darmontsteking). ABX464 kan ingezet worden voor meerdere indicaties. Behalve CU en HIV is er ook een fase 2 onderzoek gestart voor de behandeling van Reuma en de ziekte van Crohn. Potentiële nieuwe indicaties zijn Parkinson, MS, NASH en Psoriasis. Oh ja, er loopt ook nog een fase 2b/3 ABX464 Covid-19 clinical trial:



ABX464 is a convenient once-daily orally available small molecule with a unique mechanism of action, upregulating a microRNA, miR-124, with anti-inflammatory, antiviral and tissue repair properties. With its triple effect, the molecule is uniquely positioned to potentially limit replication of SARS-CoV-2 virus, prevent, and treat the cytokine storm, hyper-inflammation, and acute respiratory failure syndrome as well as potentially limit long-term lung injury. ABX464 is the only molecule known to have this triple effect.



De verwachting is dat er in de eerste helft van 2021 weer geld nodig is. Tenzij ze tegen die tijd een partner gevonden hebben