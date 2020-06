Opties « Terug naar discussie overzicht

quote: 0GOAL schreef op 20 juni 2020 11:40: https://docsAls .google.com/spreadsheets



Waar zijn de gegevens te vinden? Bij Iex.nl ?

Die commerciële zooi van Google gebruik ik niet, dus onder meer ook niet om andermans spreadsheet mee te verklooien.Er zijn ongetwijfeld meerdere bronnen, van abonnementje bij een koersenboer tot en met Euronext of OCR en screenshot van websites. Kies de bron die het minst onhandig is voor de combinatie van gebruikte middelen. Het is niet nodig om te herhalen dat Yahoo! geen bron is.Mogelijk was de link of spreadsheetformule ooit knip- en plakwerk, en het kan hels zijn wanneer een website niet (meer) gebruikt kan worden. Ik heb nog steeds dagelijks van de nieuwe website van Euronext m.b.t. het downloaden van historische koers- en omzetgegevens.De hulpmiddelen en gegevensbron die jij gebruikt, zijn een beetje "jouw probleem". Het is per geval maatwerk, en is geen kwestie van het proberen om een ander jouw maatwerk te laten maken. Een prijs van een gratis bron met gratis hulpmiddelen, legaliteit nog daargelaten, is dat het lang goed kan gaan maar dat een wijziging (in vraag of aanbod) je hele keten onderuit kan halen. Uithuilen en opnieuw beginnen, al dan niet ergens anders of met iets anders.Ik realiseer mij dat ik je nu wijs maak dat water levensgevaarlijk is en dat een ander je ws. niet reddingzwemmend even gratis naar Engeland gaat zwemmen. Een eerste zwemles, misschien in al te diep water, is echter dat je de bron van een pagina bekijkt en daar gaat zoeken, in die bron, of je daarin bijvvoorbeeld het gezochte gegeven terug kunt vinden, En zo ja, op een vast punt. Net zoals bij Yahoo! misschien ergens in een HTML-tabel. Kijk dus eerst eens met een webbrowser naar de bron van een pagina, zoek of daar direct of indirect iets herkenbaars staat, en ga vanaf daar verder.Een probleem van je huidige aanpak is dat je bij iedere gedvergoten wijzgingetje lui gaat vragen hoe een ander dat op moet lossen, en niet eens de moeite neemt om aan te geven of IEX wel mag en wil worden gebruikt als gratis gegevensbron. Met Yahoo! heb je een beetje de pech dat dat zo'n beetje de meest makkelijke bron is die vaker wordt gebruitk, maar dat geldt niet voor één pagina bij IEX met daarop misschien precies één optiecontract. Met een URL die na expiratie alweer kan veranderen, en met gegevens waarvoor IEX niet in zal staan.Je betaalt nu de prijs van gratis, namelijk dat je dan soms zelf veel moet doen. Meer doen dan alleen jouw hele constructie overeind houden. Kun je dat niet, dan is dat jouw probleem. Ik denk niet dat je dat kunt, gelet op het eenvoudige knip- en plakwerk en de hulpmiddelen. Dan zul je een andere oplossing moeten zoeken, of zul je zelf het diepe in moeten duiken. Dat laatste kan stapje voor stapje, maar levert niet altijd iets op. Bijvoorbeeld wanneer IEX de gegevens beveiligt tegen diefstal, en een koers daarom misschien niet in de bron van een pagina is terug te vinden.Het is écht een beetje te simpel dat wanneer RTL Z stopt met teletekst, dat je dan rtlz.nl gaat vervangen door nos.nl en dan hoopt dat het blijft werken. Zo'n wijziging kan een hel en onoplosbare puzzel zijn. Bij gratis is dat doe-het.zelf, misschien met uitzondering van het anders makkelijk te gebruiken en vaker gebruikte bron. Wat dat betreft is IEX een nogal ongebruikelijke en toevallig gevondne bron, zonder veel gedane moeite om de makkelijkste bron te vinden.Toch succes, en DHZ (tenzij je héél veel geluk heeft, en iemand zich gratis voor je uit gaat sloven om jou aan gratis gegevens te jelpen, als dat al mag via IEX). Ik heb betere dingen te doen dan het voor jou eerst gaan lezen van de voorwaarden van IEX, om mee te beginnen...