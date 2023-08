Nieuwe aandeelhouders storten miljoenen in mkb-beurs NPEX (bron FD)



In het kort



Dusk Network en Blikkenburg nieuwe aandeelhouders alternatieve beurs NPEX.



Partijen moeten NPEX helpen een alternatieve beurs van 'Europees formaat' te worden.



NPEX is de laatste jaren verlieslatend, volgens bestuur is winst nu geen doelstelling.



Mkb-beurs NPEX krijgt twee nieuwe aandeelhouders, die moeten helpen met de Europese uitbreiding van het alternatieve financieringsplatform. Fintechonderneming Dusk Network (DN) en Blikkenburg, het family office van investeerder Dirk Lindenbergh, komen aan boord.



Het toetreden van de partijen moet de verhandelbaarheid van aandelen en obligaties op de in Den Haag zetelende mkb-beurs opkrikken. Via NPEX hebben in tien jaar tijd 57 bedrijven ruim €120 mln opgehaald. Bekende voorbeelden zijn Wagamama en De Vegetarische Slager.



NPEX bedient circa twaalfduizend beleggers, en is daarmee een minibeurs vergeleken met Euronext. Met DN en Blikkenburg als mede-eigenaar verwacht de beurs meer bedrijven te kunnen enthousiasmeren voor een notering. 'Het aantal op handen zijnde deals is met 22 groter dan ooit', zeggen NPEX-ceo Mark van der Plas en cco Alan van Griethuysen.



Details over de kapitaalinjectie willen zij het FD niet verstrekken, vanwege 'bedrijfsgevoeligheid'. Directeur Esther Lindenbergh zegt met Blikkenburg een belang van 'rond de 10%' te nemen. Het belang van DN ligt 'in dezelfde orde van grootte'. Dit komt neer op een investering van ruim €2 mln.

'Hobbels nemen'



Tot recent kende NPEX drie grootaandeelhouders die tezamen circa 85% bezitten: een investeringsvehikel van pensioenfonds ABP, de Nederlandse staat en investeerder Jan Kluft. Hun belang verwatert nu. 'Dat juichten zij toe. Als ze eruit hadden willen stappen, hebben ze de kans gemist', aldus Van der Plas, in reactie op de vraag hoe de relatie met partijen is.



Een relevante vraag, gelet op het recente verleden.



In 2018 lag de NPEX-handel maanden stil omdat de beurs niet meer over de juiste vergunning van de Autoriteit Financiële Markten beschikte. Datzelfde jaar vond een herstructurering van schulden plaats, en werd de staat aandeelhouder. NPEX leed dat jaar een verlies van ruim €1 mln, en uit recent gedeponeerde cijfers volgt dat in 2019 een negatief resultaat van drie ton is behaald.



'Maar nu willen we graag iets positiefs benadrukken', countert een optimistische Van der Plas, die zegt dat NPEX dit jaar 'rondom break-even' koerst. 'Van onze aandeelhouders hoeven we ook geen winst te maken, alles draait om groei.' Van Griethuysen: 'We kenden een moeilijke periode, maar weet je wat zakenrelaties tegen mij zeiden? “Ondernemen, dat is hobbels nemen”.'

Starre banken



NPEX begon 2020 voortvarend: in de eerste tweeënhalve maand werd €10 mln kapitaal verstrekt. Maar tot december is de teller net aan verdubbeld, tot €21 mln, verspreid over veertien emissies. Dat valt te wijten aan de pandemie. 'In het tweede kwartaal stokte de teller op €2 mln', zegt Van Griethuysen, die tegelijk opmerkt dat in coronatijd de interesse voor het mkb-platform juist is toegenomen. 'Beleggers zoeken nieuwe vormen van rendement, vanwege negatieve spaarrentes.'



NPEX benoemt specifiek toenemende interesse van family offices, vehikels die het vermogen van rijke families beheren. Dit wordt beaamd door nieuwe aandeelhouder Blikkenburg, dat onder meer investeert in kleinere bedrijven op het Damrak. Directeur Lindenbergh noemt NPEX een 'charmant' initiatief dat 'illiquide bezit beter verhandelbaar kan maken', en noemt mede als motivatie: 'Dat NPEX kansen biedt die je op de beurs niet vindt, in tijden waarin banken het flink laten afweten.'



Ook NPEX benoemt de starre houding van banken als reden dat het platform in de kijker komt bij meer bedrijven. 'Banken doen in feite niks meer, keren liever één keer €500 mln uit in plaats van 500 keer €1 mln', zegt ceo Van der Plas, die desgevraagd zegt dat NPEX geen platform is om 'coronanoodsteun' op te halen' 'Wie een notering zoekt, moet zowel een trackrecord als een stip op de horizon hebben. Dat zijn bedrijven die een groeispurt willen maken.'

Roadmap



Met de nieuwe aandeelhouders aan boord wil NPEX zelf groeien, en heeft het een 'roadmap tot 2025' uitgetekend. Eerder genomen stappen zijn het introduceren van continue handel, en een samenwerking met broker Today's Group. Het einddoel: de eerste pan-Europese mkb-beurs worden. NPEX voert al verkennende gesprekken met een Duitse en Engelse partij. Van der Plas: 'Maar eerst willen we het platform verder digitaliseren en het productaanbod verbreden.'



Daarbij speelt het Amsterdamse Dusk Network een rol. Deze nieuwe aandeelhouder bouwt financiële applicaties, gebaseerd op blockchaintechnologie. DN verkende ruim een jaar de opties om met beurzen samen te werken, en opteerde uiteindelijk voor NPEX vanwege 'aanvullende expertise'.



DN-directeur Jelle Pol: 'We hebben ook onderzocht om zelf een handelslicentie te verwerven, maar dat is erg kostbaar en niet onze specialiteit. Met deze oplossing kunnen wij ons focussen op onze kernkwaliteit, het ontwikkelen van diensten, en zij op de handelstransacties op het platform.'