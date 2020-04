Edelmetalen « Terug naar discussie overzicht

Fission 3.0 (FUU) Is een explorer die momenteel op een bijna alltime low noteert.Deze junior heeft 5 projecten in gebieden in het Athabasca Basin in Canada die worden omgeven door nieuwe, grote high-grade uranium discoveries.Het managementteam bestaat oa. uit CEO Dev Randhawa, de voormalige CEO van Strathmore Minerals en werd aangehaald door ‘Finance Monthly’ als de ‘Dealmaker of the Year’ en ontving van de ‘Northern Miner’ de ‘Person of the Year’ award. COO Ross McElroy heeft 4 belangrijke uranium discoveries in het Athabasca Basin op z’n naam staan.Zo’n 6 jaren geleden stond het aandeel op bijna $1 om vervolgens een continue, gestage daling in te zetten met een all-time low van $0.025 enkele maanden geleden. Het staat nu op $0.06 en de trend lijkt gekeerd. De redenen voor mijn instap heb ik onlangs uiteengezet in een bericht op CEO.CA:“Production cuts, a new interest from investors and projects being put on hold have contributed to a higher uranium price, a price that had been tanking for a long long time. Taking into account that production is primarily in a few unstable (mainly Russia and Khazakhstan) regions it is not hard to imagine that supply disruptions could quickly lead to much higher prices. I believe that the ones taking a stake in Fission3 at levels below 10 cents will soon be rewarded.”Maar goed; het gaat hier dus wel om een uranium explorer, er bestaan geen garanties en veel zal dus afhangen van wordt er in de grond wordt gevonden. Ik heb echter goede hoop op ontdekkingen en dus een navenant prijsverloop voor de komende maanden en zie de aanschaf momenteel als een mooi voorbeeld van bodemvissen.HTG