TomTom « Terug naar discussie overzicht

Kid, met all respect er zijn verschillende draadjes waar je je opinie kan geven en iedere mening is welkom, zolang we niet beledigen



waarom hou je je daar niet aan ? blijf op het draadje waar het over gaat - het rekendraadje is voor cijfers-onderbouwing en mensen die daar over willen discussiëren

het analisten raadje is voor comments over nieuws uit de markt of van een analist over tomtom

het maanddraadje is over voornamelijk TT gerelateerde artikelen en meningen

het off topic draadje kan je alles kwijt over aandelen, beurzen, valuta, politiek enz...



hou je daaraan, dan ergeren mensen zich niet aan dingen die ze niet willen lezen

al die verschillende draadje houden je juist on-topic en dan is het geen prullenbak aan het worden



weet zeker dat er altijd mensen zijn die zich kapot ergeren aan iemand anders , ook over mij - dus beperk je en ga die uitdaging niet aan

gaat net zo goed op voor mij als voor jou.