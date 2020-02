Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

KBC-Life Multinvest KBC-Life MI+ Global Stocks 90 Comfort Booster 5 streeft ernaar om op de vervaldag minimaal 90% van de initiële inschrijvingsprijs terug te betalen door te beleggen in verschillende activa zoals obligaties en liquiditeiten en een mogelijk rendement te bieden door ruilcontracten af te sluiten. De initiële inschrijvingsprijs bedraagt 1000 euro. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2 500 euro. De initiële inschrijvingsperiode loopt van 29 december 2014 tot en met 1 februari 2015. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan de evolutie van een korf van aandelen. Op de vervaldag (31/01/2022) wordt: • 140% van de stijging van de korf als meerwaarde uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs. • de daling van de korf voor maximaal 10% als minderwaarde in rekening gebracht (-2.21% op jaarbasis, vóór kosten en taksen). U krijgt bijgevolg minimaal 90% van de initiële inschrijvingsprijs terug.De korf bestaat uit een wereldwijde selectie van aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt. De aandelen voor een aandelenkorf worden gekozen uit een wereldwijd aandelenuniversum. De selectie gebeurt in vier stappen op basis van verschillende criteria: macro-economische factoren (stap 1), historische financiële data (stap 2), analyserapporten (stap 3) en optietechnische gegevens (stap 4). Bij stap 1 filtert KBC Asset Management op basis van marktkapitalisatie, liquiditeit (verhandelbaarheid op de beurs) en de in het fonds gehanteerde beleggingspolitiek. De uiteindelijke korf wordt door de Raad van Bestuur van de bevek goedgekeurd. Hij moet ook beantwoorden aan een aantal wettelijke vereisten: een minimaal aantal aandelen, een voldoende spreiding over regio’s en/of sectoren, de gewichten van de individuele aandelen... Bij de selectie maakt KBC Asset Management gebruik van parameters die het potentiële rendement van de beleggingen kunnen beïnvloeden. U vindt meer informatie over de korfsamenstelling in het prospectus.

