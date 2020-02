Kiadis Pharma « Terug naar discussie overzicht

Ik weet dat het enig inzicht, kennis en visie vereist, maar ik vraag mij weleens af hoeveel Kiadis beleggers er nu daadwerkelijk doorhebben dat Kiadis haar nieuwe pijplijn, gebaseerd op NK-Celtherapie, een veel grotere potentie heeft dan de oude pijplijn met ATIR101?!Het bij herhaling wijzen op bestaande schulden en/of cashburn van de onderneming lijken daarbij slechts excuses van (oprecht) onwetenden en/of “bashers” van het aandeel Kiadis en doen daarmee ernstig tekort aan het enorme potentieel.Het nieuwe werkterrein van Kiadis (NK-Celtherapie) en de daarbij door Kiadis gebruikte techniek zijn beiden revolutionair en kansrijk. Het lag aan de doortastendheid van het management van Kiadis en aan het feit dat CytoSen ten tijde van de overname met haar techniek nog “onder de radar” opereerde, ofwel een kleine voor “de markt” nog onbekende speler was, dat Kiadis in het bezit wist te komen van deze fantastische revolutionaire techniek in het werkterrein van kankeronderzoek waarbij NK cellen de toekomst van immuno-oncologie kunnen zijn.De risicospreiding is daarbij ook geheel anders en vele malen beter dan ten tijde van het ATIR101 project. Met ATIR101 had Kiadis alleen een potentieel medicijn voor beenmerg transplantatie voor leukemie. Bij het NK-platform heeft men deze optie ook, maar heeft men tevens reeds data voor het behandelen van leukemie zelf. Daarnaast kan men met dit platform uitbreiden naar solide tumoren zoals borstkanker en darmkanker. Ook bied deze techniek mogelijkheden om additionele technologieën eraan toe te voegen wat samenwerkingen met grotere Pharma bedrijven mogelijk maakt en daarmee eventuele risico’s nog verder kan verspreiden.En dan nu, wat maakt dat de lancering van de klinische fase nieuwe pijplijn nadert?Zoals het gezegde reeds aangeeft is “in het land der blinden éénoog Koning” ofwel in dit geval is het een kwestie van goed opletten welke informatie reeds door Kiadis is verstrekt.In de “Company presentation February 2020” staat als volgt:K-NK002: Phase 1/2 NK-REALM in haplo HSCT StudyPagina 15 - Successful pre-IND meeting with FDAPagina 30 - 2020 Jan: K-NK scale up CMC (chemistry, manufacturing and control) towards filing new INDDe K-NK002 studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Bone Marrow Transplant Clinical Trial Network (BMT CTN), dat bestaat uit de belangrijkste transplantatiecentra in de Verenigde Staten. Dit gerenommeerde netwerk kiest elk jaar slechts 1 studie uit, welke zij ondersteunen en mede begeleiden. Het belangrijkste criterium is daarbij dan ook dat de verwachting is dat het onderzoek fundamenteel onderscheidend en baanbrekend zal zijn.Al bovenstaande zegt mij dat Kiadis een unieke technologie heeft welke op dit moment nog sterk ondergewaardeerd is!