HG heeft aangegeven vol in te zetten op A&E.



10 jaar geleden toen TT nog een BtC bedrijf is daar al een serieus begin mee gemaakt door de acquisitie van Tele-Atlas voor 3 miljard.

In de tussenliggende jaren heeft men de winsten vanuit Consumer en TTT stelselmatig gebruikt om naast schuldreductie verdere investeringen te plegen(3-4 miljard?) in de maps voor Location Based Services.



TTT is inmiddels bedankt voor bewezen diensten en ook Consumer zal dat lot ondergaan.



Er staat nu een schuldenvrij BtB C&S-bedrijf dat zelfstandig kan voortbestaan zonder hulp/afleiding van andere onderdelen.



In 2019 zal A&E voor het eerst een positieve FCF in de boeken noteren van 20 mio. Door versnelde afschrijving en ruime toepassing van deferred staat daar weliswaar een nettoverlies tegenover van 180 mio maar dat is meer voor de buhne.



Indien men voor Consumer een redelijke vergoeding ontvangt zal men graag afscheid nemen van dit onderdeel om zich met een nog grotere focus te richten op A&E.

Indien die koper van 6-8 keer de netto winst niet wordt gevonden is er nog weinig aan de hand want met een strak kostennivo zal deze unit nog jaren achtereen een positieve netto winst tonen.



De situatie vwb omzet, marge ,opex, netto-winst en FCF over 2019 zijn per BU als volgt weer te geven.

Consumer: omzet 280 mio, marge 140 mio, opex 80 mio,netto-winst 50 mio en FCF 50 mio

A&E : omzet 440 mio, marge 390 mio, opex 650 mio, netto-verlies -180 mio en FCF 20 mio.



Worst-case scenario voor Consumer is dat Consumer niet verkocht kan worden tegen een voor de FF acceptabele prijs(6-8x de netto winst).

Doordat de 280 mio in 2019 voor max 35 mio is behaald met de uitfaserende HW-Autom omzet kan je die al afschrijven als omzet voor de komende jaren.

Indien je daarnaast aanneemt dat de marge ondanks het wegvallen van de flinterdunne marge van Autom HW bij deze BU op hetzelfde nivo blijft er een daling van omzet optreedt van 15% per jaar voor het resterende gedeelte en dat men de kosten in relatie tot die omzet kan reduceren zie je hierbij het financiel scenario bij een "afstervend" Consumer.

Omzet, marge, opex, netto-winst

2019: 280 mio, 140 mio, 80 mio, 50 mio

2020: 205 mio, 105 mio, 70 mio, 30 mio

2021: 175 mio, 90 mio, 60 mio, 25 mio

2022: 145 mio, 75 mio, 50 mio, 20 mio

2023: 125 mio, 65 mio, 45 mio, 15 mio

etc.



Op enig moment zal HG besluiten om Consumer in dit worse-case scenario per executie te verkopen omdat het financieel niet meer nodig is en teveel afleidt van de aandacht die gegeven moet worden aan de uitvoering bij A&E.



Ik hoop dat TT Consumer kan verkopen voor 8x 30 mio in 2020 want dat zal de focus op A&E die er al ligt bij de FF ook nadrukkelijker onder de aandacht brengen van de analisten die uiteindelijk da koersbeweging bepalen.



Met de reeds door Consumer en TTT verdiende winsten welke hebben geleid tot de positieve kas van 450 mio ult 2019 zal men begin 2020 een aandeleninkoop programma bekendmaken vanwege de verwachtingen die men heeft bij A&E.

Men hoopt 20 mio aandelen in te kunnen kopen om daarmee een hefboom te creeeren van 15%. Daarvoor zal er wel een dikke premie op de huidige prijs betaald moeten worden maar de ratio daarvan wordt duidelijk indien je kijkt naar het vergezicht dat de FF voor ogen hebben.

Een aanbod van 15 euro per aandeel zal mogelijk genoeg zijn om die 20 mio aandelen in te kopen.



De resultaten behaald door A&E zien er, indien je vasthoudt aan 15% CAGR vanaf 2018 rekening houdend met 90% marge een geschoonde Opex(excl versnelde afschrijving) stijgend met 5% er als volgt uit:

2019: omzet 430 mio marge 390 mio opex 650 mio(incl 160 mio versnelde afschrijving) netto-verlies 180 mio FCF 20 mio.

2020: omzet 490 mio marge 440 mio opex 160+ 515 mio, netto-verlies 150 mio

2021: omzet 565 mio marge 510 mio opex 540 mio netto verlies 20 mio

2022: omzet 650 mio marge 585 mio opex 565 mio WINST 20 mio

2025: omzet 990 mio marge 890 mio opex 660 mio WINST 185 mio

2030: omzet 2,000 mio marge 1,800 mio opex 840 mio WINST 770 mio.



Dit is het plaatje , dat de FF voor ogen hebben een KANS om 770 mio netto winst op te schrijven met 115 mio uitstaande aandelen( netto winst per aandeel 6,65 euro).

Dat de weg lang en moeilijk zal zijn is duidelijk maar gedurende deze bergetappe zijn er genoeg rustpunten om dit strijdplan te evolueren.

Cruciaal zullen de jaren 2020 t/m 2022 zijn.

Is men in staat de 15% CAGR te realiseren tov de omzet 2018 ad 372 mio.

Kan men de marge behalen en zijn de kosten voldoende om die omzet te bewerkstelligen.