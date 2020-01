ProQR Therapeutics « Terug naar discussie overzicht

De aftrap in NY in het nieuwe jaar is gegeven: -0,1%. De koers van $ 9,90 reflecteert evenwel dat er weer hoop is na het bijzonder teleurstellende jaar 2019 toen we op $ 17,74 begonnen. Op 30 september werd zelfs de $ 5,76 aangetikt. Ik wijt de reden van dit alles aan onrealistisch hoge verwachtingen, het in de koelkast plaatsen van DEB (waarschijnlijk toch een probleem met het in de cel krijgen van van het rna of teveel off target effecten?), het niet nakomen van toezeggingen mbt tussentijdse resultaten met Usher in juli, het verkrijgen van het groene licht ook in juli voor Editas om ook te mogen starten met en fase 1 onderzoek terzake van LCA10 (maar dan met behulp van de crispr/cas methode) en als klap op de vuurpijl de onverwachte emissie tegen een bodemkoers van $ 5,50 in het najaar. Het blazoen van De Boer is in mijn ogen wel toe aan een opkikker. In Q1 van 2020 moet het dus gaan gebeuren. Ik wens eenieder een succesvol 2020 toe.