Voor alle duidelijkheid het reglement: De bedoeling is het verloop van de AEX-index te schatten, elke beursdag. Je opgave bestaat uit de opening om 9u., het daglaag, daghoog en de slotstand van 18.35u., in die volgorde. Opgeven kan tot twee cijfers achter de komma. Opgeven kan tot 07.59 uur. Te laat zijn kan niet meer. Ik wil het simpel houden. Ben je toch te laat, heb je geen internet of doe je geen opgave om wat voor reden dan ook, dat kan natuurlijk gebeuren, krijgen de vaste deelnemers average -2. Als je een keer niet kunt, vakantie, of wat dan ook, dan kun je vooraf verzoeken om de gemiddelde score van die dag te krijgen -1.5 punt. Andere methoden om een opgave in te dienen tijdens afwezigheid zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: opening slotstand vorige dag, met plussen en minnen voor de overige scores. Gelegenheidsdeelnemers krijgen alleen punten als ze echt een opgave doen. De telling: een deelnemer kan max. 20 pt. halen. Voor elk indexpunt dat hij/zij naast de index zit krijgt de indiener een aftrek van 0.5 pt. Een voorbeeld: opgave: 485.00,,482.00,,488.00,,486.00. Werkelijk verloop: 484.00,,481.00,,490.00,,487.00. Afwijking: 1+1+2+1 = 5 punten. Delen door 2 is 2.5 pt. Aftrekken van 20 levert een score op van 17.50 pt. Om het spel nog uitdagender te maken kunnen er extra punten gescoord worden. De nummers 1, 2 en 3 krijgen er respectievelijk 2, 1 en een 1/2 punt bij. Bij ex aeqo wordt de regel van de Olympische spelen toegepast. Bij een verkeerde opgave , doe ik jullie een tegenvoorstel, vooral hoog en laag worden vaak omgewisseld. Het is toegelaten om je opgave te herzien, maar steeds voor 7h59. Controleer ook zelf jou resultaten die gepost zijn, ik kan ook wel es een foutje maken De eindwinnaar krijgt een gratis overnachting voor 2 personen in een hotel aan de Belgische kust. Rest mij jullie allen een goed beursjaar te wensen en veel spelplezier ! Hartelijke groet, Pietjevis

Voor alle duidelijkheid het reglement: De bedoeling is het verloop van de AEX-index te schatten, elke beursdag. Je opgave bestaat uit de opening om 9u., het daglaag, daghoog en de slotstand van 18.35u., in die volgorde. Opgeven kan tot twee cijfers achter de komma. Opgeven kan tot 07.59 uur. Te laat zijn kan niet meer. Ik wil het simpel houden. Ben je toch te laat, heb je geen internet of doe je geen opgave om wat voor reden dan ook, dat kan natuurlijk gebeuren, krijgen de vaste deelnemers average -2. Als je een keer niet kunt, vakantie, of wat dan ook, dan kun je vooraf verzoeken om de gemiddelde score van die dag te krijgen -1.5 punt. Andere methoden om een opgave in te dienen tijdens afwezigheid zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: opening slotstand vorige dag, met plussen en minnen voor de overige scores. Gelegenheidsdeelnemers krijgen alleen punten als ze echt een opgave doen. De telling: een deelnemer kan max. 20 pt. halen. Voor elk indexpunt dat hij/zij naast de index zit krijgt de indiener een aftrek van 0.5 pt. Een voorbeeld: opgave: 485.00,,482.00,,488.00,,486.00. Werkelijk verloop: 484.00,,481.00,,490.00,,487.00. Afwijking: 1+1+2+1 = 5 punten. Delen door 2 is 2.5 pt. Aftrekken van 20 levert een score op van 17.50 pt. Om het spel nog uitdagender te maken kunnen er extra punten gescoord worden. De nummers 1, 2 en 3 krijgen er respectievelijk 2, 1 en een 1/2 punt bij. Bij ex aeqo wordt de regel van de Olympische spelen toegepast. Bij een verkeerde opgave , doe ik jullie een tegenvoorstel, vooral hoog en laag worden vaak omgewisseld. Het is toegelaten om je opgave te herzien, maar steeds voor 7h59. Controleer ook zelf jou resultaten die gepost zijn, ik kan ook wel es een foutje maken De eindwinnaar krijgt een gratis overnachting voor 2 personen in een hotel aan de Belgische kust. Rest mij jullie allen een goed beursjaar te wensen en veel spelplezier ! Hartelijke groet, Pietjevis