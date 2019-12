Effect 1: Liquiditeit ETFs is een onderbelicht risico

Datum

27 december 2019



Effect 1, die deze week verschijnt, staat weer vol verhalen en analyses die voor de Nederlandse belegger relevant zijn. In deze editie een VEB-onderzoek naar de liquiditeit van beursgenoteerde indexfondsen (ETFs), die vermoedelijk een belangrijke rol speelde bij de ‘flash crashes’ van 2010 en 2015. Een vitale schakel in de ETF-industrie blijft verbazingwekkend genoeg onder de radar.



ETFs zijn de afgelopen decennia razend populair geworden. Inmiddels wordt wereldwijd voor bijna 5000 miljard euro via ETFs belegd. Naar verwachting zal dit bedrag toenemen naar 6000 miljard eind 2020. Niettemin zijn ETFs nog relatief klein in vergelijking tot traditionele beleggingsfondsen (30.000 miljard euro aan belegd vermogen).



Door de stormachtige groei zijn deze doorgaanse goedkope, goed gespreide beleggingsproducten een factor van belang geworden op de financiële markten, wat de aandacht van toezichthouders verder heeft aangewakkerd. Vooral de ‘flash crashes’ van 2010 en 2015 hebben hieraan bijgedragen. In mei 2010, maart 2015 en augustus 2015 maakten de aandelenkoersen op Amerikaanse markten in een paar minuten enorme duikvluchten om vervolgens te herstellen. ETFs werd een belangrijke rol in deze korte chaos aangemeten, omdat de koersen van veel trackers ineens geen verband meer kenden met de waarde van de aandelenmandjes.



Het deed de Amerikaanse beurswaakhond SEC verzuchten dat de crash op een manier plaatsvond ‘die wij niet geheel begrijpen’. Recent opperde de Financial Stability Board, een internationale toezichthouder in de financiële wereld, de mogelijkheid om ETFs aan verplichte stresstesten te onderwerpen, zoals dat ook bij banken gebeurt.



Twee grote aanbieders van ETFs, Blackrock en Vanguard, gaven aan hier geen voorstaander van te zijn.



Daarnaast in deze Effect:

Een update van de VEB-Barometer van het Franse luxeconcern LVMH, een analyse van de voetbalsector waarin het aandeel Ajax in 2019 furore maakte, een blik op het aandeel Reckitt Benckiser, een interview met Feike Sijbesma, de scheidende topman van DSM, en een update van de juridische acties waarin de VEB momenteel voor haar achterban actief is.



Verder natuurlijk de vaste columns en de kerncijfers van de belangrijkste Nederlandse en Europese aandelen.



Effect, het magazine van de VEB, staat bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word voor slechts 75 euro per jaar lid van de VEB, dan ontvangt u Effect iedere maand.