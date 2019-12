Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Franse biotechnologiebedrijven wachten op succesDrie dagen dat Gensight Biologics het uitzicht op de aandelenmarkt plaatst. Deze biotech is sinds vrijdagavond verdubbeld in waarde over belangrijke informatie die op maandagochtend viel: het Franse bedrijf heeft onlangs goedkeuring gekregen van het Nationaal Agentschap voor Geneesmiddelenveiligheid (ANSM) om te gebruiken voor een patiënt van het ziekenhuiscentrum d Oogheelkunde van de Quinze-Vingt in Parijs haar kandidaat-behandeling tegen erfelijke optische neuropathie Leber, een zeldzame ziekte van het netvlies die in minder dan een jaar een brutale blindheid veroorzaakt en elk jaar 1500 patiënten wereldwijd treft.Dit is slechts een tijdelijke autorisatie, ATU genoemd in professioneel jargon, maar als Dr. Catherine Vignal specifiek vroeg om het recht om het Gensight GS010-gentherapieproduct te gebruiken, fase III klinische proef om de patiënt te behandelen is dat zij oordeelt dat het effectief is. En voor de goede orde, de kandidaat-kandidaat GS010 heeft nu een naam: Lumevoq."Terwijl we ons voorbereiden op het aanvragen van een handelsvergunning in Europa in 2020 [de indiening wordt verwacht voor het derde kwartaal], weerspiegelt deze ATU zowel de sterke interesse van de medische gemeenschap voor Lumevoq en de impact op patiënten, 'zei Bernard Gilly, mede-oprichter en directeur van Gensight.Een behandeling ter waarde van enkele honderdduizenden euro'sHet aandeel, dat aan het einde van vrijdag op 1.184 euro was geprijsd, steeg tot bijna 3 euro. Het heeft nog steeds 15% verloren sinds het begin van het jaar en 65% sinds zijn IPO op 8 euro in de zomer van 2016.Als Gensight de gezondheidsautoriteiten het laatste groene licht krijgt voor de verkoop van Lumevoq, kan dit de tweede gentherapiebehandeling worden die in de oogheelkunde wordt verkocht, na de Luxturna van de Amerikaanse Spark Therapeutics (verkocht 850.000 dollar of 770.000 euro) die handelt een zeldzame degeneratie van het netvlies. Merk op dat de Zwitserse reus Roche een overname van 4,3 miljard (3,9 miljard euro) op Sparks heeft gelanceerd voor gentherapie. Ter vergelijking: Gensight is slechts 65 miljoen euro waard.Google vertaling==============Morgen door de 3 euro en hoger is mijn verwachting.succes, poil