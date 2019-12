51% beleggers verwacht kerstrally

op 3 dec 2019 om 13:40

De IEX Bull Bear Enquête van december verdeelt Nederlandse beleggers tot op het bot. 51% van de beleggers verwacht een rally deze maand, maar 49% niet.



Verder staan de respondenten nog steeds positief tegenover aandelenmarkten, maar het optimisme is wel wat afgenomen. Waar vorige maand nog bijna 57% van de beleggers optimistisch of zeer optimistisch was, is dat nu 51%.



Voor de langere termijn - zes maanden - zien we een vergelijkbaar beeld. Zo'n 43,2% verwacht in die periode een stijging van 3% of meer voor de AEX (dit was eerder bijna 50%).



Bull/Bear Indicator naar 53,4



De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is iets gedaald van 53,7 in november naar 53,4 deze maand (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).



Deze maand hebben 615 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor natuurlijk weer onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij



De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor december is als volgt (tussen haakjes de score van november):



Economische ontwikkelingen



Zeer optimistisch: 10,6% (was 10,2%)

Optimistisch: 38,5% (was 45%)

Neutraal: 29,9% (was 24,3%)

Pessimistisch: 17% (was 15,5%)

Zeer pessimistisch: 4% (was 5%)



Aandelenmarkten algemeen



Zeer optimistisch: 10,6% (was 11,4%)

Optimistisch: 40,3% (was 46,2%)

Neutraal: 31,7% (was 24,5%)

Pessimistisch: 14,1% (was 12,9%)

Zeer pessimistisch: 3,3% (was 5%)



AEX komende zes maanden



Omhoog: 43,2% (was 49,1%)

Neutraal: 39,8% (was 30,7%)

Omlaag: 17% (was 20,2%)



AEX komende maand



Omhoog: 47,6% (was 45,3%)

Neutraal: 29,7% (was 32,5%)

Omlaag: 22,7% (was 22,2%)



Extra vraag: Verwacht u een eindejaarsrally?



Omdat we alweer de laatste maand van het jaar in gaan hebben we de extra vraag ‘Verwacht u een eindejaarsrally?’ toegevoegd.



Iets meer dan de helft (50,8%) gaat ervan uit dat er eindejaarsrally komt. 14,5% denkt zeker te weten van niet, terwijl ruwweg een derde de kans niet zo groot acht.

A. Zeker weten! 16,5%

B. Ik denk het wel 34,3%

C. Ik acht de kans niet zo groot 34,7%

D. Nee 14,5%



Aandelenkeuzes december



Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Bij de aandelenkeuzes is ASML uit het lijstje met toppers verdwenen. Philips heeft die plek ingenomen, terwijl dat aandeel vorige maand nog bij de floppers stond. ING, Galapagos en Royal Dutch Shell staan traditiegetrouw nog wel bij de toppers.



ArcelorMittal staat deze maand weer bij in het rijtje floppers, na vorige maand juist bij de meest kansrijke aandelen te hebben gestaan. Adyen en Heineken zijn uit het rechterrijtje verdwenen, KPN is nieuw.

Toppers december Stemmen Floppers december Stemmen

ING +50 Randstad -47

Galapagos +49 Takeaway -39

Royal Dutch Shell +22 KPN -23

Philips +18 ArcelorMittal -20



