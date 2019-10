Vastgoed « Terug naar discussie overzicht

Met bijzonder recht, wat in de praktijk voor liefhebbers een betere reden is om dit aandeel te kopen dan een bijna onrealiseerbare waarde van het vastgoed. Omdat de KMDA nogal gericht is op het voortbestaan van de KMDA, en de aandeelhouders dat zullen waarderen:"Een persoon wordt beschouwd als lid-aandeelhouder wanneer hij/zij in het bezit is van een betalend abonnement én van tenminste één aandeel van de NV KMDA Onroerend Patrimonium. Het aandeel moet op naam zijn of bij de KMDA gedeponeerd zijn. Op de abonnementskaart wordt de vermelding aandeelhouder aangebracht door de directie van de KMDA. Een lid-aandeelhouder heeft de mogelijkheid per dag twee personen gratis mee te brengen naar de Zoo en naar het Dierenpark Planckendael tijdens de normale openingsuren. Dit voor een totaal van max. 10 personen per kalenderjaar. De aandeelhouder dient steeds de genodigden te vergezellen. Noch de echtgeno(o)t(e), noch de leden van het gezin van het lid-aandeelhouder kunnen in zijn/haar plaats handelen.".

HISTORIEDe wetenschappelijke vereniging KMDA startte in 1843 als burgerlijke vennootschap die later een NV werd. De KMDA vzw (= vereniging zonder winstoogmerk) nam in 1985 alle operaties over en kreeg het patrimonium ter beschikking gesteld via een erfpachtcontract. Ook het personeel en de dieren gingen over naar de vzw.In 2013 werd de KMDA Private Stichting opgericht waarin de aandelen van de KMDA Onroerend Patrimonium NV ondergebracht werden. Deze Private Stichting heeft een belangeloos doel, gelijklopend aan dat van de vzw en bezit een ruime meerderheid van de aandelen van de KMDA Onroerend Patrimonium NV.In 2015 zijn alle aandelen aan toonder van de KMDA OP NV die nog in omloop waren en waarvan de eigenaar niet bekend was, te koop aangeboden, conform de wetgeving ter zake. De Private Stichting heeft het grootste gedeelte van deze aandelen gekocht waardoor haar belang is gestegen van 77% naar 80,86%.heeft 80.86% aandelen vanverpacht alle gronden aanDe Raad van Bestuur is dezelfde in de vzw, de nv en de Private Stichting.Het aandeel "Zoo Antwerpen" heeft een notering aan Euronext Brussel op de Expert Market: live.euronext.com/nl/product/equities...