Speculeren op overnames is start up biotech eigen. Op het moment dat een platform is ontwikkeld begint het proces van zoeken naar partner voor in-licenseren en nemen de overname vermoedens toe.

RNA is op het moment hot in biotech en enkele overnames en positie inname door Big Pharma en andere biotech bedrijven hebben reeds plaatsgevonden.

Proqr staat aan het begin van de cyclus en het is wachten op de validatie van hun axiomer platform dmv succesvolle fase 1 / 2 resultaten. Hopelijk te beginnen met Usher.

Proqr is op dit moment een kleine 300 miljoen dollar waard en de koers van het aandeel heeft zich als een echte biotech gemanifesteerd van de IPO op 15 terug naar 3 en na de eerste oog gerelateerde successen naar 22 om nu te stabiliseren op 8.

Zolang hun onderzoek zich nog niet heeft bewezen in fase 2 blijft kasgeld schaars en dus ook de noodzaak om te focussen om zo effectief om te springen met de beschikbare middelen. Proqr heeft gekozen voor het domein oogziekten.



De speculatie voor een overname worden op dit moment gevoed door uitspraken van de CEO van Galapagos in een conferentie call naar aanleiding van vragen over de strategie voor de R&D voor de toekomst.

Buurman Onno van de Stolpe noemde RNA in het bijzonder bij naam zonder Proqr te noemen.



Hoewel beide bedrijven reeds een overeenkomst hadden op CF gebied, zijn geen verdere samenwerkingsprojecten bekend gemaakt en heeft Daniel de Boer gezegd dat alle werkzaamheden voor CF zijn beëindigd.

Recent is wel Galapagos CFO en COO Bart Filius toegetreden tot de RvC van Proqr.



Wellicht heeft de samenwerking meer opgeleverd, maar op dit moment lijkt een overnameof inlicensering nog ver weg te liggen.