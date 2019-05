Altice « Terug naar discussie overzicht

Ik heb verder geanalyseerd en ben ervan overtuigd dat de nettoschuld van q4 2018 (28.8 mrd) is opgelopen met 750 mln euro naar 29.5 mrd.



Hoe bereken ik dat:

I) de brutoschuld (na swap effecten) neemt door de herfinancieringsakties af met 375 mln (pagina 72 van document).

II) de kaspositie van de groep verandert van 3376 mln naar 2254 mln (zie note 1 op pagina 73).



Netto (negatief) effect van 750 mln op de totale netto schuld van de onderneming.



Wellicht is er geld naar hivory geschoven en is dat als een vordering genoteerd oid. Maar netto binnen de groep lijkt er vee geld weg.





Per 26 april is er nog 320 mln euro minder in kas dan per 31 maart, en staan we dus weer boven de 30 mrd netto schuld.