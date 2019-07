Het beste van De Telegraaf

Jan Modaal verdient goed aan woningverhuur



Door Pieter van Erven Dorens

Updated Gisteren, 20:52

Gisteren, 17:52 in GELD



Amsterdam - Politici schilderen graag het beeld van prinsen en duistere zakenlieden die schatrijk worden over de rug van arme huurders. Tegenwoordig steken ook doodgewone Nederlanders hun spaargeld in pandjes.



Zoals voormalig internationaal vrachtwagenchauffeur René Ackermann uit Emmen. „Ik had wat spaargeld over en dacht: dat geld is snel niets meer waard door de inflatie. De bank geeft je er geen rente meer voor”, zegt Ackermann. Medio 2016 kocht hij in Emmen een woning voor de verhuur. „Ik werk tegenwoordig parttime in de zorg. De huur is een mooie aanvulling op mijn inkomen.”



Ackermann reageerde op een oproep van De Telegraaf naar aanleiding van het bericht dat particuliere beleggers in 2017 bijna 100.000 koopwoningen kochten voor de verhuur. Onder hen zijn relatief veel veertigers en dertigers. Zij slaan vaak toe met hulp van banken, die meestal wel de helft van de aankoop willen financieren.



Bert van Driel bewoont met zijn vrouw een sociale huurwoning in Haarlem. In 2012 kocht hij in Haarlem een ander appartement, deels van spaargeld, deels uit een erfenis. „De prijzen lagen toen heel laag. We hebben slim ingekocht”, aldus Van Driel. Hij maakte zich indertijd zorgen vanwege de invoering van een extra huurverhoging voor scheefwoners. „Daardoor zou onze huur oplopen van €650 naar €1400. Dat wilden we niet meemaken”, zei Van Driel. De zorgen bleken onterecht, aangezien het kabinet de maatregelen terugdraaide voor AOW’ers. „Onze zoon huurt het appartement nu. Misschien dat we er later toch zelf kunnen gaat zitten als we geen trap meer kunnen lopen. Het ligt op de benedenverdieping.”



Executieveiling



Assistent-accountant Yakup Sercan (42) uit Amsterdam heeft inmiddels twee huurpanden. Hij zette zijn eerste stappen in de huizenmarkt met geld dat hij over had van de verkoop van een eettent. „De spaarrente vond ik veel te laag en ik wilde ook niet in aandelen stappen”, aldus Sercan. Zijn laatste huis kocht hij voor €220.000 op een executieveiling. „Dat was een goede prijs. In de omschrijving stond dat de woning drie kamers had, maar ik wist van iemand die in de buurt woonde dat het er vier waren.” Sercan vangt er een mooie huur voor. „Als ik nog een derde huis had, zou ik in theorie kunnen stoppen met werken. Maar dan zou ik minder leuke dingen kunnen doen.”



Gerda uit Hilversum begon met de aankoop van het eigen winkelpand in gereedschappen. Daarna volgden andere panden. „Wij gingen uit van het standpunt dat het voor een kleine ondernemer zeer moeilijk was en is om een goed pensioen op te bouwen, dus hebben wij gekozen om het in stenen te stoppen.” Daarbij hielp de zuinigheid van Gerda en haar man. „Ik ben nogal een spaarder. Wij zijn niet zo uitgeverig.”



Telefoonboekje



Doe je het goed, dan komt van het eerste huurpand een tweede, derde of zelfs nog meer. Zo zit voormalig ING-bankier Mas Koekenbier uit Amstelveen al op meer dan een dozijn. Hij snapt niet zo goed waarom in de politiek stemmen op gaan om particuliere verhuurders aan te pakken. „Dat is eigenlijk een beetje van de laatste tijd. Maar als je aan expats woonruimte verhuurt, wat voor kwaad doe je daar nou mee? Amstelveen stond tussen 2009 en 2015 trouwens voor de helft leeg. Ik heb mijn huizen aan de praat kunnen houden omdat ik een telefoonboekje vol heb met verhuurmakelaars en onderhoudsmensen.”



Koekenbier tekent aan dat verhuurders zeker niet alleen achterover zitten en de huur incasseren. „Als je één woning hebt, valt het wel mee. Als je er een baan naast hebt, wordt het wel moeilijker. De ene keer werkt een voordeurslot niet, de andere keer lekt een radiator. Of er gaat een huurder uit en dan moet er weer geverfd worden. Het gaat niet vanzelf. Een heleboel mensen verkijken zich daarop.”