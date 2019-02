Unilever « Terug naar discussie overzicht

Volgens de volgende analyses ;



Unilever stond sinds de vroege zomer van

vorig jaar op ‘kopen’. De koers maakte toen

een hogere top, terwijl de indicatoren posi-

tief draaiden. Maar de bulls misten kracht.

Na een kortstondige stijging zakte de koers

weer terug tot op de steun van de vorige bo-

dem op €45,50. Er kwam daarna weer her-

stel, maar ook dit reikte niet ver. Althans,

niet verder dan de weerstand van de vorige

top op €50. Kortom, er is een zijwaartse

bandbreedte ontstaan met steun op €45,50

en weerstand op €50. Zolang de koers bivak-

keert binnen deze range kunnen we het aan-

deel beter op ‘houden’ zetten. We trekken

KOU IS EVEN UIT DE LUCHT

het koopsignaal in en wachten nu af waar

de koers gaat uitbreken. Daarna handelen

we in de richting van de uitbraak: kopen bij

een opwaartse uitbraak uit de zijwaartse be-

weging, verkopen bij een neerwaartse. Zie

ook de negatieve divergentie tussen koers

en MACD-indicator

----

Unilever - SMA steun

Al een aantal weken prikken de beren de

koers onder de gemiddelde lijn, maar de

stieren komen steeds weer terug waardoor

de bodies van de candles op de SMA lijn

rusten. Zo ook deze week met mogelijk de

swingteller op een +1 stand, hetgeen een

windje in de rug van de bulls kan zijn. De

RSI als spanningsmeter noteert vlak onder

de 50-lijn, dus het positieve momentum

ontbreekt enigszins. Echter, de UP status

keert terug, dus de bulls genieten het

voordeel van de twijfel.