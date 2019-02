Esperite (voorheen Cryo Save) « Terug naar discussie overzicht

Stamcellenbank Esperite vecht voor zijn leven



Te weinig geld in kas, een beloofde omzetstijging die uitblijft en een accountant met twijfels over het voortbestaan van de onderneming. Hoe kon het zo misgaan bij biotechbedrijf Esperite?



Bestuursvoorzitter Frédéric Amar van het biotechbedrijf Esperite houdt van krachtig en van soms wat ironisch taalgebruik. Zo signaleerde hij vorig jaar bij enkele concurrenten ‘zelfmoordneigingen die geen lang leven beschoren zullen zijn’. De aantijging van een Amerikaanse multinational dat Esperite zich schuldig maakt aan patentbreuk, maakte Amar wereldkundig met een persbericht onder het kopje ‘David versus Goliath’.



Amar zal dit jaar nog al zijn verbale capaciteiten, en meer dan dat, nodig hebben om het beursgenoteerde Esperite naar veilig vaarwater te loodsen. Want het in Zutphen gevestigde biotechbedrijf, vooral bekend door zijn stamcellenbank Cryo-Save, verkeert in financiële problemen. In het jaarverslag van Esperite signaleert de accountant ‘substantiële onzekerheid’ over het voorbestaan van het bedrijf.



Esperite Roerige geschiedenis



Biotechbedrijf Esperite is een van de kleinste Amsterdamse beursfondsen. De onderneming zit in de problemen. De verliezen lopen op, terwijl vorig jaar de voorspelde omzetgroei uitbleef. Een korte geschiedschrijving in zeven jaartallen.



2000



Geboorte van Cryo-Save, aanvankelijk verbonden aan het Amerikaanse Nasdaq-fonds Cryo-Cell, opgericht in 1989.



2007



Cryo-Save naar de AIM-beurs in Londen. Twee jaar later volgt een beursgang in Amsterdam.



2013



Frédéric Amar verwerft een belang van 27% in Cryo-Save en geeft te kennen dat hij bestuursvoorzitter wil worden.



2014



Aandeelhouders fiateren Amars benoeming tot ceo van wat Esperite gaat heten. Cryo-Save blijft de belangrijkste dochter.



2014



Oprichting van dochterbedrijf Genoma, dat diagnostische testen ontwikkelt met merknaam als Transquillity en Reality.



2015



Het aandeel Esperite stijgt in enkele weken tijd van €1,40 tot boven €3,50, een koersexplosie zonder verklaarbare reden.



2015



Amar leent bijna € 1 mln aan Esperite om er zijn salaris mee te kunnen betalen. De accountant zet daar vraagtekens bij.



Kwakkelend bedrijf



Esperite kent een roerige geschiedenis, die drie jaar geleden culmineerde in een coup d’état door Amar. De Fransman verwierf in 2013 een belang van 27% in het bedrijf, doordat hij de aandelen van twee oprichters van de stamcellenbank overnam. Kort na elkaar vertrokken twee bestuursvoorzitters, de rechter moest eraan te pas komen, maar uiteindelijk stemden de aandeelhouders in 2014 in met de benoeming van Amar tot nieuwe topman.



Amar kreeg de leiding over een kwakkelend bedrijf. De onderneming was opgericht in het jaar 2000 in de veronderstelling dat ouders steeds vaker zouden kiezen voor het invriezen van stamcellen uit navelstrengbloed, met het oog op de gezondheid van hun kinderen. De stamcellen voor eigen gebruik zouden een cruciale rol kunnen spelen in het genezingsproces als een kind op latere leeftijd een ernstige ziekte krijgt. De reguliere geneeskunde wantrouwde het hele idee vanaf het begin en doet dat nog steeds (zie kader). Niettemin kozen duizenden ouders, vooral in Zuid-Europa, voor het invriezen van navelstrengbloed.