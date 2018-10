TomTom « Terug naar discussie overzicht

Ik heb zojuist een mail gestuurd naar RTLZ

bij deze stuur ik een mail naar jullie over het volgende:



Ik zag vorige week veel nieuws bij jullie over tomtom.

Maar daar klopte weinig van in jullie nieuwsberichten.

Om te beginnen wil ik jullie vragen waarom jullie altijd Jos Versteeg interviewen als het om tomtom gaat?

Hij wordt zelfs ‘tomtom expert’ genoemd!

Ik vraag mij erg af waarom, want aan zijn blijkbaar zeer afkeurende houding altijd over tomtom, lijkt het op een persoonlijke vete van hem jegens tomtom.

Dat blijkt uit het feit dat hij altijd alle feiten zo verdraaid zodat het negatief voor tomtom klinkt.

Klinkklare leugens schuwt hij daar niet bij.



2 weken geleden kwam er in het nieuws dat Renault in 2022 Android zou gaan gebruiken voor het entertainment gebeuren in de auto.

Dat gaat straks iedere auto zo ongeveer krijgen, want de auto moet een besturingsprogramma krijgen, net als iedere laptop of smartphone.

Dat daarbij, over 4 jaar, dan ook de app google maps kan gedownload worden is mooi.

Dit betekent echter niet dat tomtom deze klant kwijtraakt. (Zie artikel van zaterdag van Harold Goddijn in het blad Trouw)

Tomtom is namelijk (en blijkbaar weet Jos Versteeg daar niks over) al jaren bezig met software en kaarten van de zelfrijdende auto.

De zogenaamde HD kaarten.

Dit wordt de absolute toekomst, straks zullen alle auto’s dit soort kaarten krijgen.

Deze kaarten hebben een hogere verkoopwaarde dan de bestaande kaarten van nu.

En het worden jaarlijkse abonnementen, met dus jaarlijks terugkerende omzet voor tomtom.

Je kunt er vergif op innemen dat Renault deze kaarten straks (vanaf 2020) gaat afnemen van tomtom.

Om de simpele reden dat Google deze kaarten niet heeft!

Hoe kan het dan zijn dat deze blijkbaar onwetende Jos Versteeg keer op keer bij jullie wordt ingehuurd om klinkklare onzin te verkondigen over dat het ‘de ondergang van tomtom’ is!

Dit is echt bijna crimineel hoe hij deze berichtvorming maakt en jullie het uitzenden

Jullie begrijpen dat de koers van een aandeel tomtom hierdoor overbodig ver zakt, en dat mede door jullie toe te kennen is.

Ik neem aan dat jullie geen belang hebben bij een daling van het aandeel tomtom, maar beseffen jullie wel dat hier een hoop mensen heel veel geld kwijtraken, en sommige zelfs alles!



Ik hoop dus dat jullie een keer een echte kenner inhuren om voortaan over tomtom te berichten.

Ik weet iemand die echt alles over tomtom weet, mochten jullie interesse hebben kan ik zijn gegevens naar jullie sturen.



En verder nog het volgende, hopelijk kunnen jullie dat ook melden, maar dan niet via Jos Versteeg.



Afgelopen vrijdag na-beurs kwam er een bericht (tegenaanval) over Microsoft.

Microsoft zal in de toekomst met hun besturingssysteem in alle Volkswagens komen, zoals Android in Renault gaat komen.

Tomtom heeft een zeer grote deal met Microsoft Azure, en dit zal dus betekenen dat tomtom in alle Volkswagens gaat komen via Microsoft Azure.

Ik hoop dat jullie hier ook aandacht aan kunnen geven zoals jullie ook aandacht aan Renault en Google gaven.

Dit is namelijk een zelfde soort nieuws, alleen nu zeer positief voor tomtom!



Er is meer zeer positief nieuws over tomtom dit weekend gekomen.

In dat zelfde interview in Trouw dit weekend, was er een interview dus met Harold Goddijn.

In dit interview noemde Harold Goddijn dat ze als klant ook Tesla hebben.

Dit is zeer groot nieuws, hebben ze namelijk nooit iets over gezegd, volgens mij zelfs ontkend, en dit is nu door de CEO even tussen neus en lippen door genoemd.

Dit mag ook best een nieuwsitem worden voor jullie vind ik.

Dat is namelijk nogal wat om met zo’n vooruitstrevend bedrijf zaken te doen als klein Nederlands bedrijf.



Verder heeft Harold Goddijn ook gemeld dat een deel van tomtom, Telematics, te koop gezet is, na meerdere belangstellenden te hebben gehad.

In deze noemde Jos Versteeg dit als negatief, omdat ze het ‘tafelzilver’ zouden verkopen en er verder niks over blijft.

Wederom naar zijn zeggen zeer negatief voor tomtom.

Maar de werkelijkheid is, dat dit niet het tafelzilver is.

Mocht je het wel het tafelzilver noemen, dan bezit tomtom daarnaast ook nog het tafelgoud!

Het echte meest waardevolle bezit van tomtom zijn hun Maps.

Dat is een veelvoud waard van Telematics.

Aangezien bij Telematics een waarde hangt van minimaal 1 miljard (analisten noemden al 1,4 miljard), kunnen jullie wel nagaan wat de Maps wel niet waard zijn.

Als tomtom inderdaad Telematics kan verkopen voor laten we het laag houden, 1 miljard, dan zou dat samen met hun cashpositie einde van dit jaar van 200 miljoen, al bijna de hele huidige beurswaarde vertegenwoordigen!

En dan bezitten ze dus nog de Maps die een veelvoud daarvan waard is.

Een reeële waarde van tomtom is dus een minimale drievoud van de huidige koers, maar Jos Versteeg haalt het dan nog in zijn hoofd om 5 euro als koersdoel en waarde te geven.

Deze man is of heel onwetend in deze, of hij wil met volle besef tomtom gewoon dusdanig de grond in boren om het bedrijf kapot te maken.



Dus ik hoop, nu U dit allemaal gelezen heeft van mij, dat jullie snel een echte ‘tomtom expert’ voortaan te woord laten, want dit is ook voor jullie geen goede zaak om zo’n amateur te woord te laten steeds.



Voor meer vragen kunt U mij altijd mailen of bellen.