Zo heb boodschappen gedaan over de brug naar huis in de zon (35 graden), liggen ze heerlijk te zwemmen in de Arnhemse (smelt) Rijn, waterpeil zakt iedere dag met 10 centimeter en vandaag een rijn aak naam: LAUMA ; ik gauw naar huis om te kijken of hij nog koel staat, want deze porto heeft een echte verkoeling nodig en LAUMA pfft gewoon door naar Duitsland, O weet je wat ook lekker is een triple E zonder ijs, IJs of een raketje, vind ik ook lekker en gisteren Griekenland schulden vrij de laatste boeking is geweest Hoe laat zo rond 11.20

