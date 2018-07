Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Geachte



Is er vrij weinig info te vinden wat de beste etf's zijn in EUR. Blijkbaar worden veel ETF ook nog in USD aangeboden.

In ieder geval ben ik op zoek naar ETF in EUR die ook geen dividend uitkeren ACC.



Sinds blijkbaar de S en P volgen, een van de betere ETF's is, is het aanbod vooral in usd en uitkerend. Een van de weinige die ik vond is:



IE00BFPM9V94 Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR Accumulation



Deze volgende de wereldindex maar wat het verschil is tussen de twee snap ik nog niet



IE00BFPM9S65 Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus EUR Accumulation

IE00BFPM9N11 Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR Accumulation



En de derde voor kleinere bedrijven in us market



IE00BFRTDD83 Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional Plus EUR Accumulation



Als beginnend beleggers zou ik hierin willen spreiden, het meeste in de s&p volgen, de andere helft in wereld en opkomende kleinere bedrijven. Op zich is het aanbod in EUR en ACC vrij klein.



Dus ik had graag opinie gehad of dit een goede keuze is voor lange termijn 30 jaar, gewoon beleggen en vergeten. Indien jullie andere aanbevelingen hebben voor lange termijn in EUR en ACC dan hoor ik het graag.



bedankt alvast voor tips of opmerkingen. Alsook mss voor sites die goed zijn voor uitleg voor europeanen sinds de meeste uitleg toch over amerikaanse etf's gaat. Ik ben op zoek naar site die ook de EUR versie van goede etf's bespreken...