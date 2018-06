Ik ga er mijn vingers niet aan branden omdat ik er totaal niks van snap.



Ze betalen 7% per jaar aan rendement terwijl je bij de ECB nagenoeg gratis geld kunt lenen.

Tijdens de looptijd van 5 jaar moeten ze meer dan een derde van het opgehaalde geld aflossen.

Ik snap deze constructie werkelijk niet en vraag mij af wie dit zo bedacht heeft.



Van bedrijvendokter de Vries snap ik nog minder.

Ik vind hem maar een apart persoon, afstandelijk, totaal geen uitstraling, en zeker geen gevoel voor handel, hij is meer van het type pennenlikker.

Daarnaast heeft hij blijkbaar zijn zaakjes financieel ook niet onder controle en schuift hij regelmatig geld onder de tafel door van het ene naar het andere bedrijf.



Hij doet mij denken aan de kruidenier bij ons op het plein van vroeger, deze man had ook een zuinige blik in zijn ogen.

Als je een zak drop bij hem kocht haalde hij er achter de weegschaal een paar ongezien uit die hij zelf op at.



Als ik IEX was dan zou ik een soort van management buy out opzetten.

Los van Value8, en zelf de dienst uitmaken.

Er zijn tenslotte al een paar medewerkers van IEX die (groot)aandeelhouder zijn en als je ergens tussen de 5 en 7 miljoen op weet te halen moet dit zeker lukken.



En ik weet zeker dat wanneer IEX met een goed bedrijfsplan komt waarin ze toekomstige winstgroei kunnen onderbouwen er genoeg leden zullen zijn die mee willen doen.

En waarschijnlijk is er ook nog wel een geldschieter te vinden die goed in de slappe was zit en met heel wat minder rendement genoegen neemt.



Waarschijnlijk maak ik hiermee geen vrienden bij IEX maar op dit moment moeten ze oppassen om niet kopje onder te gaan door de fratsen van de Vries.



Ik hoop dat IEX over 10 jaar gewoon nog bestaat, het is een unieke site, zoiets vind je nergens.



Kom maar op met de reacties!