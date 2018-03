Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Binck heeft inderdaad de tarieven asociaal fors verhoogd. Ik zou per direct weggaan of ze eerst bellen en dreigen weg te gaan als ze geen deal met je willen sluiten. (Dit schijnt altijd mogelijk te zijn heb ik al diverse malen op dit forum vernomen) Het werkt echter alleen denk ik als je een wat grotere klant bent.(Vanaf minstens enkele 10K) Zoniet, dan zou ik overstappen naar Alex. Hoewel behorend bij Binck, hanteren zij (nog steeds) een vast 9 euro per maand tarief. Portefeuille overschrijven is in enkele dagen al geregeld. De Giro is met afstand het goedkoopst en is een meer dan goed ander alternatief.

Bij Binck werken we continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Tarieven maken hier een belangrijk onderdeel van uit etc etc. Per 1 mei wordt u automatisch overgezet naar Binck Green het pakket wat het best bij u past. Dit pakket is echter veel duurder dan wat wat ik nu heb, Bink Bsic. In het nieuwe pakket zit een maandelijkse service fee van 3 euro en verder 0,01% van de portefeuillewaarde die ik voorheen niet betaalde. Wie heeft hetzelfde probleem en mogelijk al een oplossing? Is bv DeGiro een goed optie?

